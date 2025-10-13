Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Alberto San Juan y Mario Casas protagonizan 'La cena', la película que inaugurará la Mostra de Valencia. lp

De la ruta a Mariscal, el guiño de la Mostra al cine valenciano

El festival, que se inaugura el 23 de octubre, estrena una sección para proyectar las películas de la Comunitat y también exhibirá títulos nominados con los Premios Lola Gaos proyectará

R. C.

Lunes, 13 de octubre 2025, 15:17

El cine valenciano ha nutrido diversas secciones de las últimas ediciones de Mostra de València-Cinema del Mediterrani, pero en su 40ª edición, organizada por ... el Palau de la Música, da un paso más al crear una selección transversal, Finestra, para las producciones valencianas. Bajo esta denominación se agruparán todas las producciones de la Comunitat de las distintas secciones y además de una selección propia en la que, por primera vez, se exhibirán los títulos nominados de los Premios Lola Gaos, que otorga la Academia Valenciana del Audiovisual y que se darán a conocer el próximo 21 de octubre en el Palau, en las categorías de Mejor Largometraje de Ficción, Documental y Animación junto a las de las categorías de Mejor Dirección y Guion.

