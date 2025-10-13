De la ruta a Mariscal, el guiño de la Mostra al cine valenciano

El cine valenciano ha nutrido diversas secciones de las últimas ediciones de Mostra de València-Cinema del Mediterrani, pero en su 40ª edición, organizada por ... el Palau de la Música, da un paso más al crear una selección transversal, Finestra, para las producciones valencianas. Bajo esta denominación se agruparán todas las producciones de la Comunitat de las distintas secciones y además de una selección propia en la que, por primera vez, se exhibirán los títulos nominados de los Premios Lola Gaos, que otorga la Academia Valenciana del Audiovisual y que se darán a conocer el próximo 21 de octubre en el Palau, en las categorías de Mejor Largometraje de Ficción, Documental y Animación junto a las de las categorías de Mejor Dirección y Guion.

Esto es posible gracias a un acuerdo entre la Academia y Mostra de València, que ha sido presentado esta mañana por el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales y presidente del Palau de la Música, José Luis Moreno; la subdirectora de Cinematografía y Audiovisuales y directora de la Mostra, Sara Mansanet; y la presidenta de la Academia Valenciana del Audiovisual, Teresa Cebrián.

«Para nosotras es fundamental potenciar la presencia del audiovisual valenciano en el festival -asegura Sara Mansanet-, que además de aumentar su representación en la selección, contará con un premio de 3.000 euros otorgado por DAMA que será concedido al director y guionista de la película más destacada por un jurado de profesionales procedentes de Andalucía, Madrid y País Vasco». El galardón será entregado como clausura del foro de coproducción València Films Afers, el próximo 30 de octubre, que busca ser el punto de encuentro de la industria nacional con la internacional en Veles e Vents.

Los pases de las películas nominadas a los Premios Lola Gaos tendrán lugar en el Cine ABC Park de València, acompañados por sus respectivos equipos. Para Teresa Cebrián la creación de Finestra supone «un punto de encuentro anual de la industria audiovisual valenciana y una gran iniciativa para dar relevancia y visibilidad a los trabajos valencianos. La Mostra permitirá con esta sección que esas películas se vean en la gran pantalla».

Pero no serán las únicas representantes del cine producido en València, las distintas secciones de este año tendrán también una gran presencia de la creación audiovisual de la Comunitat. Como ya se anunció, el documental 'Mariscal. La alegría de vivir', de Laura Grande, competirá en la Sección Oficial.

La Mostra se inaugurará con 'La cena', de Manuel Gómez Pereira. Se trata de una comedia dramática, ambientada en abril de 1939, dos semanas después del fin de la Guerra Civil española, y la trama gira en torno a una cena organizada para Franco y sus generales en el Hotel Palace de Madrid, preparada por cocineros republicanos que buscan su última oportunidad de huir del país. No solo está coproducida por la valenciana Turanga Films, sino que además buena parte del equipo técnico y artístico -Óscar Lasarte, Ferran Gadea, Toni Agustí, Gloria Marts y Carlos Serrano- es valenciano y algunas secuencias fueron rodadas en la capital del Turia; por ejemplo, el Palacio de las Comunicaciones (Edificio de Correos) fue utilizado para representar la parte noble del Hotel Palace.

En la sección Xaloc se proyectarán 'Baleari', de Ion de Sosa y 'Nena', de Gabi Ochoa. La primera, que recalará en la Mostra tras su pase por Sitges, es fruto de la alianza de las productoras alicantinas Jaibo Films y Umbracle Cine, la vasca Apellaniz & De Sosa y la francesa La Fábrica Nocturna Cinéma. Se trata de una película de verano sobre las brechas intergeneracionales, la desigualdad de clases y las barreras que se crean para que un ecosistema así perdure, todo en medio de una tarde de verano desgarrada por un dolor que trasciende lo real. En el guion también han participado Chema García Ibarra, Burnin' Percebes, Julián Génisson y Lorena Iglesias. Está protagonizada por Lara Gallo, Elías Hwidar y Ada Tormo. 'Nena', segundo largometraje del director valenciano Gabi Ochoa, es otra comedia dramática, también de época, aunque más reciente, que explora temas como la libertad femenina, la homosexualidad y la cuestión del divorcio en la España de finales de los años 80, una época en la que el divorcio acababa de legalizarse. Protagonizada por María Almudéver, Paz García, Jacob Llopis y Lluna Aldasoro, está producida por TV ON Producciones, y ha contado con el apoyo del IVC y de À Punt Media.

La Mostra ha anunciado que habrá pases especiales de la serie 'La ruta: Ibiza' y 'Las capas de la memoria'. La segunda temporada de 'La Ruta' funciona a la vez como secuela y precuela de la primera. Se desarrolla en dos líneas temporales: una en 1996, en Ibiza, cuando Marc (Àlex Monner) ya trabaja como DJ, y otra en los años 70 que cuenta la historia de sus padres. Creada por el valenciano Borja Soler, junto a Roberto Martín Maiztegui y Clara Botas, se trata de una producción original de Atresplayer, producida por Atresmedia TV en colaboración con Caballo Films. Cuenta con Montse García, Eduardo Villanueva y Nacho Lavilla como productores ejecutivos. En el reparto, destacan, además de Monner, Carla Díaz, Marina Salas e Irene Escolar. En cambio, 'Las capas de la memoria' es fruto de un taller celebrado en el Campus de Verano de la Academia de Cine en València, en el que participaron 15 alumnos de Comunicación Audiovisual, Sociología, Periodismo e Historia del Arte de la UV, coordinado por los cineastas Nuria Giménez Lorang, Sergio Oksman y Victor Serna, nace este mediometraje que viene a homenajear a las víctimas de la DANA de 2024. El documental se centra en la resignificación: las fotos dañadas en la tragedia no se pierden del todo, sino que pueden ser entendidas de otra forma.