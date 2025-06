Radu Jude: «El mejor cine que se hace hoy probablemente esté en Tik Tok»

Cinema Jove ha celebrado este jueves un encuentro con el premio Luna de Valencia de la 40 edición, el cineasta rumano Radu Jude, en la ... Sala 7 del Edificio Rialto. El ganador del Oso de Oro en Berlín ha conversado con Carlos Madrid, director de Cinema Jove, sobre el cine actual, su multipremiada carrera y lo que significa para él un reconocimiento como el que le entrega el festival. «Es un honor. Si me paro a pensar en los grandes cineastas que han recibido este premio, me hace sentir muy bien, incluso me resulta un poco embarazoso», ha confesado Radu Jude.

El cineasta se define como alguien introvertido con una relación distante con sus películas: «Nunca me quedo a ver mis películas. Creo que es un mecanismo de defensa. Hay muchos tipos de cineastas que tienen una relación diferente con su obra, algunos la adoran, otros están obsesionados. Yo soy muy introvertido y no me siento cómodo porque necesito separarme de las películas que he hecho. Cuando termino una película no la vuelvo a ver».

Su carrera, premiada en festivales como la Berlinale en más de una ocasión, es algo en lo que no suele pensar. «El éxito y el fracaso ejercen una presión psicológica que puede romperte por dentro. Así que me mantengo al margen de esos pensamientos, ignoro conscientemente ese tipo de cosas», ha explicado.

Radu Jude ha reflexionado sobre los referentes de su obra, que no suelen ser actuales. «El Quijote' tuvo una gran influencia en mí. En general Cervantes: las 'Novelas ejemplares', 'Los trabajos de Persiles y Sigismunda', el libro de Unamuno sobre el Quijote… Algunas cosas realmente antiguas tienen un potencial muy puro que hace que perduren en el tiempo, y en muchos sentidos ofrecen ideas y lecturas del ser humano muy reveladoras para el mundo de hoy».

«Cuando doy clases en Rumanía, mis estudiantes suelen preferir películas de Gaspar Noé o Christopher Nolan a películas de los Lumière», reflexiona. «Rivette nos habló de ello. Cuando lo entrevistaban solían preguntarle si no sentía que las nuevas generaciones podrían ser aplastadas por la Nouvelle Vague. Y Rivette decía que el problema era que esos futuros cineastas solo veían sus películas, pero no las que les influyeron a ellos. Hay que mirar hacia atrás. Y creo que tiene razón porque si ves una película de Almodóvar, puedes pensar que nunca podrás rodar algo así como cineasta, pero si te vas más hacia atrás puedes ver un corto humilde de los Lumière y pensar, 'esto sí puedo hacerlo'».

A pesar de su querencia por los referentes antiguos, Radu Jude siente que el momento actual es muy estimulante. «Todo lo que nos rodea, todas las imágenes en movimiento, pueden ser cine. No solo las películas de los festivales, no solo los rodajes y la industria, no solo los estrenos y las salas. El mejor cine que se hace hoy probablemente esté en Tik Tok. Es un momento muy excitante para el cine».

Radu Jude nació en Bucarest en 1977. En 2003 se graduó en Dirección por la Universidad de Medios de Comunicación de Bucarest y tres años después estrenaría su primer corto 'La tapa de lámpara' (2006), premiado en Sundance. Su debut en el largometraje, 'La chica más feliz del mundo' (2009), fue seleccionada en la Berlinale y en Toronto.

Desde entonces los principales festivales del mundo han reconocido repetidamente su talento con el Gran Premio en Karlovy Vary por 'No me importa ser bárbaro' (2018), Oso de Oro en Berlín por 'Un polvo desafortunado o porno loco' (2021) y los premios Especial del Jurado y Premio Ecuménico en Locarno por 'No esperes demasiado del fin del mundo' (2023). Su última película, 'Kontinental '25' (2025), se hizo con el Oso de Plata al Mejor Guion, y actualmente trabaja en la postproducción de una adaptación propia del mito de Drácula.

Radu Jude ha estado en Valencia para recoger el premio Luna de València, que reconoce su aportación al cine actual, y ha acompañado la retrospectiva dedicada a su cine, en pases de cortos como 'Caricaturana' (2021) y largos como 'Aferim!' (2015) y 'Un polvo desafortunado o porno loco' (2021).

La retrospectiva se completará con la proyección en la Filmoteca Valenciana, el jueves 26 de junio a las 17 horas, de 'No me importa ser bárbaro' (2018), y el viernes 27 de junio, a las 17 horas, de 'No esperes demasiado del fin del mundo' (2023). También con la proyección mañana viernes, a las 20 horas, en la Filmoteca Valenciana de 'La tapa de la lámpara' (2006), dentro de la Selección de Lunas ganadoras del premio a Mejor Cortometraje.