La premiada película sobre el 'rey del rock and roll' que abandonará Netflix Austin Butler, quien protagoniza la película, se llevó el Globo de Oro a mejor actor por su personaje

Laura Carrasco Martes, 26 de agosto 2025, 18:46

La última oportunidad para poder disfrutar de esta cinta en la plataforma será el día 1 de septiembre. Este 'biopic' basado en la vida de una de las estrellas de la música se convirtió en el éxito de los últimos años. La película, que se estrenó en las salas en 2022, dirigida por el productor de cine australiano Baz Luhrmann, a partir de un guion escrito por Luhrman y Craig Pearce, logró cautivar a millones de espectadores en todo el mundo con la historia sobre la carrera del cantante y actor Elvis Presley, desde su infancia hasta el día de su muerte.

'Elvis' fue nominada a los Oscars a los galardones de Mejor Película, Mejor Actor principal para Austin Butler, Mejor Montaje, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción, Mejor Vestuario, Mejor Maquillaje y Peluquería y Mejor Sonido, sin embargo, no obtuvo ninguno de estos. En cambio, sí que recibió tres nominaciones a los Globos de Oro, ganando a Mejor actor de drama, y siete nominaciones en la 28ª edición de los Premios de la Crítica Cinematográfica, incluida la de Mejor película. Además, American Film Institute eligió la película como una de las diez mejores películas de 2022.

Reparto de la película

La cinta está protagonizada por el actor Austin Butler, por cuya actuación recibió numerosos premios, incluidas las nominaciones a Mejor Actor de los Premios de la Crítica Cinematográfica de Londres y Estados Unidos/Canadá, Mejor Actor en los Globos de Oro y Mejor Actor en los Premios Óscar. También tiene un papel muy importante el actor Tom Hanks, quien hace de su exmánager Tom Parker, también la actriz Olivia DeJonge que da vida a Priscilla, la mujer del cantante. En el reparto de la película también están los actores Yola, Luke Bracey, Kelvin Harrison Jr., Dacre Montgomery, Helen Thomson, Richard Roxburgh y David Wenham, entre otros.

La película también cuenta con una gran puesta en escena, una gran ambientación y recreación, además de unas inolvidables canciones que perdurarán por siempre en la historia. Entre ellas se encuentran temas conocidos como 'Suspicious Minds' o '68 Comeback Special'.

Pese a que dejará de verse en Netflix el día 1 día de septiembre, aún se podrá disfrutar de ella en muchas otras plataformas como Movistar plus, HBO Max o en Apple tv y Rakuten por 3,99 €.