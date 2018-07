El nuevo rostro del Joker El actor Joaquin Phoenix será el nuevo Joker / Reuters Joaquin Phoenix interpretará el papel del icónico villano | La película aborda los orígenes del personaje LAS PROVINCIAS Valencia Jueves, 12 julio 2018, 20:23

Joaquin Phoenix, tres veces nomido a los Oscar, es el quinto actor en meterse en la piel del conocido como mayor enemigo de Batman, el Joker. El ganador del premio al mejor actor en el Festival de Cannes 2017 por 'You Were Never Really Here' será el protagonista de una película centrada en la figura del personaje en solitario, tal y como ha anunciado Warner Bros Pictures.

El filme, dirigido por Todd Philips, se centra en relatar los orígenes del Joker, el archienemigo por antonomasia. El objetivo del cineasta, que también ha dirigido 'Resacón en Las Vegas', es el de mostrar la conversión del Joker y cómo ha pasado de ser un hombre marginado por la sociedad a transformarse en la peor pesadilla de Batman. No obstante, no se centrará únicamente en la descripción de su ácido carácter, sino que indagará a modo de fábula cautelar.

Muchos de los detalles del proyecto serán resueltos en la Comic Con que se celebra en San Diego, como si Martín Scorserse -director de 'Infiltrados' y 'Taxi driver' - es, finalmente, el productor de la película o si esta se basa en el cómic de Alan Moore, 'La Broma Asesina' (1988), donde se aportan algunos datos de la conversión del Joker en villano.

El estreno de esta película no desplazará a Jared Leto, actor que dió vida al Joker en la película 'Suicide Squad'. Leto seguirá interpretando el papel del emblemático villano dentro del universo DC, editorial con los derechos del personaje, ya que la cinta de Phillips es independiente del 'otro' Joker que Leto.

Se desconoce por el momento la fecha de estreno de la película, que se comenzará a rodar este septiembre en Nueva York con un presupuesto de unos 46 millones de euros.