Festival internacional de mediometrajes La Cabina en Valencia RD Jueves, 15 noviembre 2018, 21:09

La Cabina, el festival internacional de mediometrajes de Valencia, inauguró este jueves en el Palau de la Música su undécima edición. El mediometraje inaugural fue 'Zalig zijn de Onwetenden' (Ignorance is Bliss, Muck Van Empel, Países Bajos, 2017). Este título se podrá ver este jueves en la Filmoteca. En este espacio La Cabina también proyecta 'Another day, another time', de Ivan Tan, y 'Unnatural', de Amy Wang.

Hasta el día 24 de noviembre se podrán ver en La Filmoteca y La Nau los 32 mediometrajes. La Nau acogerá también la ceremonia de clausura, mientras que el Centre del Carme Cultura Contemporània será sede de la sección Visuals, con los conciertos en vivo el próximo 22 de noviembre de Mueveloreina, Bearoid y Chico y Chico DJs con entrada libre hasta completar aforo.

Además, se podrá disfrutar de muchas más actividades y proyecciones paralelas como la jornada de Fashion Films en Barreira A+D, Video Poesía o la proyección al mejor mediometraje documental premiado por el jurado DOCMA en el 50 festival de cine documental Alcances en el CC La Nau. La Cabina acogerá también el estreno nacional del mediometraje interactivo 'Tantale', en colaboración con el Institut Français de València, una proyección en la que el público toma las riendas de la historia a través de sus smartphones, el miércoles 21 de noviembre.

Más información y programación completa del festival en lacabina.es