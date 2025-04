Un famoso director sustituirá a Tarantino en la secuela de 'Érase una vez en Hollywood'... para Netflix

Paloma Chen Viernes, 4 de abril 2025, 00:44 Comenta Compartir

Quentin Tarantino no va a dirigir la segunda parte de 'Érase una vez en Hollywood', pero sí que firma el guion sobre el que está trabajando el reconocido cineasta estadounidense David Fincher. Tanto él como el propio Brad Pitt están produciendo la película para nada más y nada menos que el gigante de las plataformas de streaming Netflix. Así, Pitt confirma que volverá a interpretar al doble de acción Cliff Booth, papel que le valió el Oscar al mejor actor de reparto, como adelantaba en exclusiva el medio 'The Playlist'. Las actuaciones de Leonardo DiCaprio y Margot Robbie, sin embargo, aún no están aseguradas, y solo hay especulaciones al respecto.

Esta secuela, que aún no tiene título oficial, ha pillado al mundo del cine por sorpresa porque no es habitual que un director tan emblemático como David Fincher se atreva a continuar la historia de otra película de un cineasta igual de prestigioso. Tampoco es habitual que una primera parte en la gran pantalla pase su continuación directamente al streaming, pero tiene sentido porque Fincher firmó un acuerdo de colaboración exclusiva con Netflix. Por su parte, Tarantino negoció para recuperar la propiedad intelectual de 'Érase una vez en Hollywood', estrenada en 2019 por Sony Pictures, tras la expiración de los derechos.

Brad Pitt y David Fincher ya han trabajado juntos en algunas de las películas más icónicas de los años 90 y 2000, como 'Seven' (1995), 'El club de la lucha' (1999), y 'El curioso caso de Benjamin Button' (2008), por lo que esta colaboración es muy esperada por parte de la base de fans

La continuación del universo Tarantino

Tarantino ha escrito guiones para otros directores a lo largo de su carrera, como 'Amor a quemarropa' (Tony Scott, 1993) y 'Abierto hasta el amanecer' (Robert Rodriguez), pero hasta ahora no había dado el relevo a nadie en una secuela de su universo cinematográfico propio. Podría tener que ver con la cancelación de su propio proyecto, 'The Movie Critic', que había anunciado como su décima y última película, y que tenía ya a Brad Pitt en el elenco protagonista como un crítico de cine de una revista pornográfica de los años 70. El periodista Rodrigo Perez, que es quien ha desvelado la exclusiva en el medio 'The Playlist', teoriza que el guion de esta secuela podría ser la evolución del de 'The Movie Critic', al querer Tarantino seguir escribiendo más y más sobre el personaje de Pitt, Cliff Booth.

Se estima que la cinta costará unos 200 millones de dólares y se rodará en California a mediados de este año. Si podremos verla o no en la pequeña pantalla en 2026 dependerá de lo fructífera que termine siendo esta sorprendente colaboración.