«En España falta apoyo al cine. Es más fácil encontrar financiación fuera» La realizadora Elena López. / LP Elena López. Directora La realizadora, que presenta su cortometraje 'Los que desean' en Cinema Jove, lamenta que las instituciones públicas «cuidan poco»los festivales SARA ROQUETA VALENCIA Lunes, 17 junio 2019, 00:14

De Suiza a Orihuela y viceversa. A camino, una cámara y la Vega Baja, donde la directora valenciana Elena López da luz a sus proyectos. Regresar a sus raíces le funciona. Tanto que, en 2018 se alzó con el 'Pardino d'Oro' a mejor cortometraje en el Festival de Cine de Locarno con 'Los que desean'. Un trabajo sobre la colombicultura que se presenta el 22 y 27 de junio en Valencia dentro de Cinema Jove. La cineasta prepara ya el que será su primer largometraje que, una vez más, contará con Orihuela como escenario natal.

–Llega a Cinema Jove pero, está vez, presentado su propio cortometraje, ¿es una vuelta a casa?

–Desde luego. Es un certamen muy importante para mí porque, antes de trabajar en él, fui espectadora y aprendí mucho. Vi trabajos que me hicieron querer hacer películas después. Por eso son tan importantes los festivales de cine. Como todas las iniciativas públicas es importante que las cuidemos porque generan público y pensamiento.

–A tres meses de iniciarse el festival todavía no había un director ¿Refleja esto cierta dejadez por parte de las instituciones?

–Como programadora he observado esa desinterés por parte de los organismos públicos. Se cuida poco el festival de cine. Además se ignoran los tiempos que requiere preparar un certamen. Me parece importante señalar que, un festival de cine no se hace en un mes. Se hace en un año de trabajo y hay mucha gente implicada. Sin dinero público no se pueden hacer este tipo de eventos.

–Está preparando ahora su ópera prima, ¿qué puede adelantar del que será su primer largometraje?

–Esta semana comenzamos ya los cástines. Es un trabajo, a camino entre la ficción y el documental histórico, que se desarrolla en Orihuela. La película gira sobre las inundaciones y el desbordamiento del río Segura. Es un peligro que siempre se cierne sobre la huerta que depende del río para poder subsistir. Son regiones a la merced de que sus aguas se desborden. Esto ha marcado a Orihuela históricamente, pero también a Valencia.

–Una vez más, sus películas son ejemplo de que un tema local puede convertirse en universal

–Así es. Nos parecemos a los demás más de lo que creemos. Hay temas colectivos, como esa sensación de pertenencia al lugar de origen que, aunque cambien los escenarios, siempre están ahí.

–En esta vuelta a sus raíces, ¿también cuenta con equipo de la Comunitat?

–Habrá de todo. Me parece importante que el personal artístico sea de la Comunitat porque es una historia que transcurre aquí. Es bonito trabajar con la propia materia, con la gente natal que no son actores profesionales. Es un reto, pero lo planteo más como un trabajo colectivo y no como un guion clásico que alguien interpreta.

–Este proyecto nace fruto de una coproducción hispano-suiza, ¿pasa el futuro del cine por estas alianzas?

–No sé si el futuro del cine, pero es cierto que trabajar con personas de otros lugares es una fusión enriquecedora. No solo por cuestión económica, sino por el intercambio de tradiciones y experiencias.

–Trabaja desde hace años fuera de España. Ahora en Suiza, ¿es más fácil lograr financiación en el extranjero?

–Sí. En España he recibido algunas ayudas, pero siempre ha sido más fácil encontrar dinero fuera del país. El apoyo de las instituciones debería ser mayor. Queda mucho hasta que España entienda que la cultura no solo es una riqueza artística, sino que también puede ser económica porque genera trabajo e industria. Independientemente de los partidos y las administraciones, la cultura siempre es la hermana pequeña que se deja para el final y no interesa.

–¿Recibir un 'Pardino d'Oro' le ha abierto las puertas?

–Un premio siempre ayuda. Además el cortometraje ha seguido recibiendo galardones. Pero mi trabajo no ha cambiado. Produzco desde hace años de la misma manera, con la misma gente. Al menos espero que sea útil para conseguir financiación para la próxima película. También para que, de cara al extranjero, el cine español vaya recibiendo un poco de atención.