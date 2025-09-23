Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mompó, a Bielsa: «Me pide que reciba a las víctimas de la dana. ¿Ha recibido usted a los familiares de las niñas que murieron en el hinchable de Mislata?«
Logo Patrocinio
Participantes en el acto 'Nuestras Voces', en el que se leyeron testimonios de víctimas de abusos. EP

«Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»

El Festival de San Sebastián da voz a víctimas de abusos sexuales en el cine español y desvela un informe en el que el 60% de las profesionales encuestadas asegura haber sufrido algún tipo de violencia

Oskar Belategui

Oskar Belategui

San Sebastián

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:15

«Me desperté con un compañero encima mío penetrándome». «¡Es que a veces eres demasiado simpática!». «Vete tú a saber si vuelves a trabajar en ... esto». «Mira, esto es muy fácil, tú te portas bien y yo apruebo tu trabajo». «Si tú no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie». «No has denunciado, así que no van a hacer nada y menos contra un actor tan reconocido». «Apareció un día en mi casa y sin decirme nada me violó». «Si hablas te van a despedir a ti». «¿A dónde vas a ir sin mí?».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae el cártel del puerto de Valencia en una macrooperación con 80 detenidos
  2. 2 Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»
  3. 3 Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
  4. 4

    La Zona de Bajas Emisiones en Valencia, a dos meses de empezar a multar
  5. 5 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  6. 6

    De negocio centenario en el centro histórico de Valencia a supermercado
  7. 7 El último milagro de Cavadas: opera de la rodilla a un paciente con tejidos de su tobillo
  8. 8 El barrio de Valencia donde una de cada 5 viviendas se alquila en menos de 24 horas
  9. 9 «Tuve un ataque de ansiedad. Mi salud mental va a peor. No puedo con esto»
  10. 10

    Una patrulla vecinal en Alfarb detiene a un ladrón que ha cometido más de 100 robos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»

«Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»