Carlos Boyero, contundente sobre una de las películas del momento: «Me ha dejado frío»

Carlos Boyero es uno de los críticos de cine más populares de nuestro país. Amado por muchos y odiado por otros a partes iguales, nunca tiene pelos en la lengua para decir qué ha sentido al ver una película. Suele ser contundente y tiene un gusto muy particular. En ocasiones, se le achaca su rechazo por el nuevo cine. También ha manifestado su animadversión con algunos directores y actores. Por ejemplo, en una entrevista para el podcast 'The Wild Project' reconoció que no toleraba el cine de Pedro Almodóvar. «No me creo nada de lo que me cuenta ni cómo me lo cuenta. Creo que está mirando con siete ojos esas historias tan personales. Hay algo que me resulta falso», confesó.

Este miércoles en el el programa 'La Ventana del Cine' de Cadena SER ha hablado de una de las últimas películas que ha visto. Se trata de 'Lo que queda de ti', la ópera prima de la directora Gala Gracia. Cuenta la historia de Sara, una joven de 25 años que está a punto de cumplir su sueño y grabar un disco de Jazz en Nueva York. Sin embargo, tras la muerte de su padre, regresa a su pueblo natal en el Pirineo oscense. Allí hereda, junto a su hermana, una granja y un rebaño de ovejas. Invadida por la culpa de no haber estado con su padre en sus últimos años, rechaza la propuesta de vender el rebaño y decide preservar su legado.

La película fue estrenada en el Festival de Málaga y consiguió el premio a la Mejor Banda Sonora Original. Pese a que recibido muy buenas críticas, no ha fascinado a Boyero. «Me ha dejado completamente frío. Me pierdo en tantas labores de granja. No me resulta nada atractivos los personajes y tampoco me deslumbran las actrices. Y venga ovejas y sentimientos, que si me quedo, que si me voy... La relación entre las dos hermanas no me interesa. Hay un nuevo género de temática rural que dirigen mujeres como Carla Simón. Debo ser un espectador raro porque, incluida 'Alcarràs', no me interesa nada«, ha reconocido.

Carlos Boyero, sobre 'Lo que queda de ti': "Me ha dejado completamente frío. Me pierdo"



Recordando a Ozores

En 'La Ventana del Cine', tanto el presentador Carles Francino como el propio Boyero quisieron dedicar un momento a recordar la figura del mítico director Mariano Ozores, fallecido hace unos días. «Era imposible no ver alguna película de Ozores. En el programa Cine de barrio me sonrojo. Con la nostalgia hacia todo aquello no comulgo mucho, ni en su momento. Habrá gente mayor que sienta añoranza de aquel cine», ha comentado Boyero.

«Yo siento añoranza de Berlanga, de películas como 'Plácido' o 'El Verdugo'. O las que rodó Buñuel en España, o Fernán Gómez... Mostraban la calle y cómo vivía la gente de forma extraordinaria. Y mientras Berlanga hacía estas películas, también había mucho cine infecto», ha contado el crítico sobre el cine de finales del franquismo y principios de la Transición.

