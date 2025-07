Cine de siempre

De vez en cuando hay que ver una obra maestra en el calor del hogar. Sí o sí. Un clásico en blanco y negro, un ... título imperecedero, un filme de culto incontestable, una pieza fundamental en la filmografía de alguien grande del séptimo arte. Una película que nos marcó generacionalmente, cuando todavía no estaba claro por dónde iba nuestro uso de la razón. Alguna historia que forma parte fundamental de nuestra memoria emocional. Aquella que nos regaló alguna escena que no podemos olvidar, en la adolescencia o cuando éramos críos y veíamos cine prohibido por nuestros ancestros a través de la puerta entreabrierta del salón (¡malditos rombos!). Un largometraje del siglo pasado, que iluminó nuestro despertar juvenil. Ese western homenajeado hasta la saciedad por los nuevos y viejos cineastas. Esa comedia loca que vemos una y otra vez para aliviar las penas. Esa cinta de miedo que nos da risa porque nos recuerda algunos momentos memorables en nuestros primeros pasos como espectador consciente. Oro en paño para los cinéfilos.

De vez en cuando hay que ir a lo seguro, a lo que no falla. Sí o sí. Siempre se puede acudir a La 2, o a esos canales lineales, en abierto, probablemente extraños para la chavalada, como Trece o Squirrel, que siguen comprando lotes de pelis incombustibles (me imagino en su día a un sosias de Papá Noel llegando con un saco lleno de cintas a la emisora de televisión, ¡qué maravilla!). También nos queda, como no, rescatar los DVDs y Blu-rays domésticos que acumulan polvo en alguna estantería -o caja de cartón-. El cine en formato analógico resurge tímidamente. Las plataformas en streaming están eliminando de sus catálogos, para ahorrar costes, las películas de ayer, las eternas, las que nunca fallan. Craso error.