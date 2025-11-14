La Orquesta de la Comunitat Valenciana continúa con su deslumbrante ciclo sinfónico en el que se dan cita los mejores directores del mundo. No hay ... ninguna otra orquesta española comparable y para encontrar una programación igual hay que acudir a las mejores orquestas internacionales.

De hecho, la semana que viene Daniele Gatti dirigirá a la agrupación en una integral de Brahms que promete ser histórica. En esta ocasión, el mítico director británico Sir John Eliot Gardiner dirigía por primera vez en su carrera a una orquesta española. El programa elegido incluía las 'Sinfonía nº6' de Dvorák y la «Sinfonía nº5' de Sibelius. El maestro británico sorprendió especialmente por su lectura de la sinfonía del compositor checo en la que destacó la claridad de las texturas dejando en el olvido a toda la tradición interpretativa posterior al estreno de la obra que tiende a buscar recias sonoridades eslavas en toda su música. Gardiner, al contrario, ofreció una versión fresca y flexible con cierto color 'clasicista'; cualquiera diría que la sinfonía la había escrito Wolfgang Amadeus Dvorák.

Obras de Dvorák y Sibelius Orquesta de la Comunitat Valenciana Sir John Eliot Gardiner, director.

En la segunda parte se interpretó la sinfonía de Sibelius. Gardiner ha reconocido que su interés por la música del compositor finés es reciente. Su lectura siguió imponiendo esa claridad de voces y texturas, sin embargo, en la conducción de la obra optó por tiempos dilatados, como deleitándose en cada frase y color lo que dio lugar a una versión de gran fuerza evocadora. La orquesta volvió a demostrar por qué es la única española que trabaja con estos directores. Destacó la flexibilidad que demostró para ceñirse a las demandas del director logrando que cierto 'sonido Gardiner' se apoderase de ella sin renunciar a su personalidad.