Un momento de la representación de 'Maria stuarda'.
CRÍTICA

Salzburgo 2025, narrativas alrededor de la mujer

En la ciudad austriaca se dan cita los mejores directores del mundo, como Antonello Manacorda o Philippe Jordan. El primero es director invitado de la Orquesta de la Comunitat Valenciana y el segundo la dirigirá por primera vez en enero. Jordan es uno de los mejores directores del mundo y nunca ha dirigido una orquesta española. ·

César Rus

César Rus

Jueves, 14 de agosto 2025, 15:26

Salzburgo sigue siendo el festival más importante de música clásica (y me atrevería a decir que de cualquier otro género), pues ningún otro festival es ... capaz de llenar una programación de casi mes y medio con conciertos mañana y tarde (a veces varios a la vez) y siempre de altísima calidad. Del 7 al 9 de agosto coincidieron tres de los platos fuertes de esta edición: una función de 'Maria Stuarda', el estreno de la nueva producción de 'Tres hermanas' y el estreno de la reposición de 'Macbeth'. Tres óperas que desde tres perspectivas tuvieron a la mujer como centro de sus distintas narrativas.

