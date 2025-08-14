Salzburgo 2025, narrativas alrededor de la mujer

Salzburgo sigue siendo el festival más importante de música clásica (y me atrevería a decir que de cualquier otro género), pues ningún otro festival es ... capaz de llenar una programación de casi mes y medio con conciertos mañana y tarde (a veces varios a la vez) y siempre de altísima calidad. Del 7 al 9 de agosto coincidieron tres de los platos fuertes de esta edición: una función de 'Maria Stuarda', el estreno de la nueva producción de 'Tres hermanas' y el estreno de la reposición de 'Macbeth'. Tres óperas que desde tres perspectivas tuvieron a la mujer como centro de sus distintas narrativas.

Maria Stuarda: Dos mujeres, dos mundos

ÓPERA Donizetti, 'Maria Stuarda'. L. Oropesa, K. Lindsey, B. Davronov. Filarmónica de Viena. Director: A. Manacorda.

Director de escena: U. Rasche

Director de escena: U. Rasche

Rara vez Salzburgo apuesta por el belcanto como protagonista. En esta ocasión, la programación de «Maria Stuarda» tuvo como principal aliciente la presencia de Lisette Oropesa en el rol principal. La soprano, que abrió la pasada temporada de Les Arts con 'Manon', es una de las grandes estrellas de hoy en día y su carisma quedó patente desde su entrada. El papel no es el ideal para su voz, pues falta color en los graves, pero lo suple con sensibilidad, musicalidad y trabajo. Para compensar las deficiencias en la parte baja, opta por lucirse en las notas altas, tanto las escritas, como las añadidas por tradición, si bien es cierto que en la función del día 7 no tuvo el mejor de los tinos.

Tampoco Kate Lindsey es una Elisabetta idónea pues a la voz le falta cierto vocalidad italiana, sin embargo, cantó excelentemente dando intención a cada frase y desarrollando una línea canora impecable. Del resto del reparto hay que destacar la voz lírica y delicada de Bekhzod Davronov como Leicester.

Antonello Manacorda (habitual director invitado de nuestra Orquesta de la Comunitat Valenciana) ofreció una versión fresca, brillante y lírica, sacando todo el partido de una partitura que contiene más secretos de los que a veces se aprecian. Todo ello tras un coro inicial algo caótico del que se repuso rápidamente. La producción de Ulrich Rasche utiliza dos grandes cilindros móbiles sobre los que se mueven, incansable y fatigosamente, los protagonistas. Cada esfera parece representar a cada protagonista atrapada en su orgullo y soledad. Rasche sabe muy bien explorar la psicología de los personajes y su idea funciona muy bien en el primer acto, pero cae en el exceso en la escena final que casi parecía la del 'Don Giovanni'.

Tres hermanas: el desgarro de la situación femenina

ÓPERA Eötvös, 'Tres hermanas'. D. Orellana, C. Shahabazi, A. Nussbaum Cohen, K. J. Kim, M. Trapka, L. Ludlow.

Klangforum Wien. Director: M. Pascal. Director de escena: A. Cemin

Felsenreitschule, Salzburgo, 8 de agosto de 2025

El año pasado fallecía Peter Eötvös, uno de los grandes compositores de las últimas décadas. Una de sus obras más célebres es su ópera 'Tres hermanas' sobre la obra de Chejov que lleva ahora a escena Salzburgo en homenaje al compositor. La obra gira alrededor de tres personajes femeninos que viven desde el hastío de un pueblo ruso cómo la vida, sus anhelos y deseos se escapan en una vida provinciana llena de miserias. Eötvös sabe explorar ese universo con magistral agudeza sabiendo crear un entramado musical que, en ocasiones, funciona casi como un libreto en paralelo en el que cada instrumento asignado a un rol se convierte en una segunda voz para cada personaje. El compositor crea todo un universo de texturas polifónicas, heterofónicas… para plasmar cada atmósfera con una intensidad narrativa magistral, incluyendo elementos cómico-grotescos se subrayan la asfixiante situación.

La producción de Evgeny Titov sabe explotar las posibilidades de la 'Felsenreitschule' sobre la que crea un espacio postbélico donde desarrolla la acción en una estética desgarradora. La ópera tiene protagonistas femeninas, pero Eötvös la escribió para voces masculinas, siendo las tres protagonistas encarnadas por contratenores (aunque hay una versión para mujeres) que en esta ocasión fueron los excelentes Dennis Orellana (Irina), Cameron Shahabazi (Mascha) y Aryeh Nussbaum Cohen (Olga) junto a un elenco de excelentes intérpretes de carácter que construyen un espectáculo redondo e intenso. Revelador resultó trabajo frente a la partitura de Mazime Pascal al frente del Klangforum Wien, así como el de Alphonse Cemin dirigiendo la amplia orquesta interna.

Más que Macbeth, Lady Macbeth

ÓPERA V. Sulimsky, A. Grigorian, T. Nazmi, Ch. Castronovo, D. Tuscano. Orquesta Filarmónica de Viena.

Director: Ph. Jordan. Director de escena: K. Warlikowski

Grosses Festspielhaus, Salzburgo, 9 de agosto de 2025.

Culminó la semana con el estreno de la reposición de «Macbeth» de Verdi en la producción firmada por Krzysztof Warlikowki. El director de escena polaco es uno de los grandes creadores de la actualidad y su 'Macbeth' resulta todo un ejercicio de disección dramática de la ópera en un alarde de narrativas y medios de forma que, por momentos, el inmenso escenario del Grosses Festspielhaus se queda pequeño. La idea central de su concepción es la psicología de unos personajes principales a los que les mueve unas ambiciones vacías y sin escrúpulos. El infanticidio y la esterilidad sirven para expresar ese carácter siniestro de la pareja protagonista y, para ello, Warlikowski explota el personaje de Lady Macbeth que aquí aparece omnipresente pues ya en la primera escena protagoniza una visita al ginecólogo que se desarrolla en paralelo a la revelación de las brujas. Incluso después de muerta es revivida para acompañar a su marido en parte de la escena final.

Salzburgo cuenta con una artista de excepción como es Asmik Grigorian en el papel de Lady Macbeth. Como ocurre siempre en su caso, no es la voz idónea para casi ningún papel y, sin embargo, supo encarnar el rol hasta convertirse en su intérprete ideal.

Grigorian es una artista que se mete en la piel de cada personaje que interpreta y sabe identificarse con la visión que del mismo dan los mejores directores de escena. El resultado es una creación extraordinaria. La voz respondió a la perfección a las intenciones de la cantante resolviendo bien la coloratura y afrontando el célebre re bemol final (aunque no en pianísimo). Vladislav Sulimsky fue un Macbeth excelente en escena pero discreto en lo vocal. Tareq Nazmi fue un Banquo de voz recia y envolvente, mientras que Charles Castronovo fue un Macduff de canto poco depurado.

Philippe Jordan, uno de los grandes maestros internacionales y actual director de la Ópera de Viena, llenó de detalles una lectura que con la Filarmónica de Viena en el foso resultó un deleite para los sentidos. Fue una dirección por momentos casi expresionista buscando todo tipo de efectos orquestales. El maestro francés, por cierto, hará su debut al frente de la Orquesta de la Comunitat en enero. Será la primera vez que dirija una orquesta española y su presencia en nuestra programación supone, de nuevo, la constatación de que en Valencia contamos con una orquesta y un teatro al más alto nivel de calidad.