Escena de 'Enemigo del pueblo'. LP

Ruge la fiera

El Palau de les Arts logra con su primer estreno mundial un contundente éxito en el que puede ser considerado el mayor acontecimiento cultural del año en la ciudad I Francisco Coll crea una música que atrapa y desconcierta por igual

César Rus

César Rus

Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:23

Comenta

«Ruge la fiera: la verdadera, la única». Estas palabras, con las que Blasco Ibáñez cierra «Sangre y arena», resonaron en mi mente al terminar ... el estreno mundial de 'Enemigo del pueblo' de Francisco Coll con libreto de Àlex Rigola. El rumor del desquiciado pasodoble con el que Coll inicia, de manera desconcertante, la obra retumbaba todavía en mi recuerdo. El pasodoble de la plaza de toros que ruge indiferente ante la muerte del protagonista de la novela conecta esta frase con ese pueblo que ruge contra el Doctor que en «Enemigo del pueblo» advierte a sus convecinos del problema de salud que se cierne sobre ellos. Francisco Coll ha puesto música al drama de Ibsen, trasladado a España por Rigola, usando la arraigada danza popular que en la ópera adquiere una dimensión grotesca y sirve para representar la hipocresía y el populismo.

