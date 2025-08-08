Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un instante de la ópera en Bayreuth. LP
CRÍTICA

Bayreuth 2025, por encima de su propia leyenda

El regreso de Thielemann al Festival tras dos años de ausencia no defrauda las expectativas

César Rus

César Rus

Viernes, 8 de agosto 2025, 17:25

Si hay un director que ha marcado la historia del Festival de Bayreuth en este primer cuarto de siglo es Christian Thielemann. Por eso, su ... vuelta tras dos años de ausencia había despertado todas las expectativas en un público que lo adora. A eso hay que unir el regreso para interpretar Lohengrin del gran tenor polaco Piotr Beczala y lo cierto es que ninguno de los dos defraudó.

