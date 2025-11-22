El Centro de Arte Hortensia Herrero prepara un programa especial de Navidad con actividades para todos los públicos Un concierto de villancicos y visitas nocturnas, entre el amplio catálogo de propuestas disponibles desde el 14 de diciembre hasta el 4 de enero

El Centro de Arte Hortensia Herrero, que acaba de cumplir su segundo aniversario, prepara su programación especial destinada a todos los públicos para llenar de arte y creatividad las próximas Navidades. Las actividades especiales arrancarán el 14 de diciembre y se prolongarán hasta el domingo 4 de enero. Esta agenda especial incluirá un concierto de villancicos interpretados por el Cor Jover Virelai de voces blancas, diferentes actividades pensadas para público de todas las edades y visitas nocturnas a centro cerrado.

Además, desde el 2 de diciembre los visitantes del CAHH podrán disfrutar de un belén, obra del belenista valenciano Pedro Ródenas, creado específicamente para este espacio y ambientado en el interior del circo romano de Valentia.

Programa de actividades

1. Villancicos en el CAHH. A cargo de «Cor Jove Virelai».

Fecha: 14 de diciembre

Precio: 15 euros

Todos los públicos

2. Visitas nocturnas

La visita guiada nocturna permite descubrir el museo desde otra perspectiva recorriendo la colección de la mano de un guía experto y fuera del horario habitual, cuando el CAHH ha cerrado sus puertas al público.

Fechas: 19 y 26 de diciembre y 2 de enero

Precio: 15 euros

Todos los públicos

3. Actividades para los más jóvenes

Manos al arte. Esta actividad sensorial está diseñada para bebés de entre 6 y 36 meses e invita a los más pequeños a sumergirse en el mundo del arte contemporáneo de una manera divertida y educativa, explorando diversas texturas, colores y formas.

Fechas: 20, 26 y 30 de diciembre y 2 de enero

Precio: 7 euros

Público: familiar (6-36 meses)

Arte con-tacto. Esta actividad invita a explorar el arte de una manera diferente: a través de los sentidos y, especialmente, el tacto. Durante esta visita participativa, las familias compartirán momentos de descubrimiento, observando las obras no solo con los ojos.

Fechas: 20 y 27 de diciembre y 3 de enero

Precio: 7 euros

Público: familiar (+6 años)

Misión en el Museo. En esta actividad, los niños no son simples visitantes, sino que se convierten en auténticos exploradores de pistas y secretos ocultos en las obras y salas del CAHH, poniendo a prueba su capacidad de observación, deducción y trabajo en equipo.

Fechas: 21 y 27 de diciembre

Precio: 7 euros

Público: +5 años

Click&CAHH. Este taller invita a descubrir cómo la fotografía, la pintura y la escultura pueden contar quiénes somos y qué huella dejamos en el mundo. Cada participante creará un collage con su propio retrato para reflexionar sobre su marca personal de una forma divertida y creativa.

Fechas: 21 de diciembre y 4 de enero

Precio: 7 euros

Público: 8-12 años

Un museo ideal. Esta actividad ofrece a las familias la oportunidad de recrear en 3D su propia versión navideña del Centro de Arte Hortensia Herrero utilizando una reproducción recortable y diversos materiales.

Fechas: 26, 28 y 30 de diciembre y 2 de enero

Precio: 7 euros

Público: +4 años

Entre arte y lectura. Se trata de un taller de lectura y arte en el que se lee el libro «La maleta», de Chris Naylor-Ballesteros, desde el que los niños y niñas repasarán las obras de David Hockney y harán un pequeño recorrido por el museo.

Fechas: 27 y 28 de diciembre y 3 y 4 de enero

Precio: 7 euros

Público: +6 años