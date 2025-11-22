El Centro de Arte Hortensia Herrero prepara un programa especial de Navidad con actividades para todos los públicos
Un concierto de villancicos y visitas nocturnas, entre el amplio catálogo de propuestas disponibles desde el 14 de diciembre hasta el 4 de enero
M. Rodríguez
Sábado, 22 de noviembre 2025, 02:42
El Centro de Arte Hortensia Herrero, que acaba de cumplir su segundo aniversario, prepara su programación especial destinada a todos los públicos para llenar de arte y creatividad las próximas Navidades. Las actividades especiales arrancarán el 14 de diciembre y se prolongarán hasta el domingo 4 de enero. Esta agenda especial incluirá un concierto de villancicos interpretados por el Cor Jover Virelai de voces blancas, diferentes actividades pensadas para público de todas las edades y visitas nocturnas a centro cerrado.
Además, desde el 2 de diciembre los visitantes del CAHH podrán disfrutar de un belén, obra del belenista valenciano Pedro Ródenas, creado específicamente para este espacio y ambientado en el interior del circo romano de Valentia.
Programa de actividades
1. Villancicos en el CAHH. A cargo de «Cor Jove Virelai».
Fecha: 14 de diciembre
Precio: 15 euros
Todos los públicos
2. Visitas nocturnas
La visita guiada nocturna permite descubrir el museo desde otra perspectiva recorriendo la colección de la mano de un guía experto y fuera del horario habitual, cuando el CAHH ha cerrado sus puertas al público.
Fechas: 19 y 26 de diciembre y 2 de enero
Precio: 15 euros
Todos los públicos
3. Actividades para los más jóvenes
Manos al arte. Esta actividad sensorial está diseñada para bebés de entre 6 y 36 meses e invita a los más pequeños a sumergirse en el mundo del arte contemporáneo de una manera divertida y educativa, explorando diversas texturas, colores y formas.
Fechas: 20, 26 y 30 de diciembre y 2 de enero
Precio: 7 euros
Público: familiar (6-36 meses)
Arte con-tacto. Esta actividad invita a explorar el arte de una manera diferente: a través de los sentidos y, especialmente, el tacto. Durante esta visita participativa, las familias compartirán momentos de descubrimiento, observando las obras no solo con los ojos.
Fechas: 20 y 27 de diciembre y 3 de enero
Precio: 7 euros
Público: familiar (+6 años)
Misión en el Museo. En esta actividad, los niños no son simples visitantes, sino que se convierten en auténticos exploradores de pistas y secretos ocultos en las obras y salas del CAHH, poniendo a prueba su capacidad de observación, deducción y trabajo en equipo.
Fechas: 21 y 27 de diciembre
Precio: 7 euros
Público: +5 años
Click&CAHH. Este taller invita a descubrir cómo la fotografía, la pintura y la escultura pueden contar quiénes somos y qué huella dejamos en el mundo. Cada participante creará un collage con su propio retrato para reflexionar sobre su marca personal de una forma divertida y creativa.
Fechas: 21 de diciembre y 4 de enero
Precio: 7 euros
Público: 8-12 años
Un museo ideal. Esta actividad ofrece a las familias la oportunidad de recrear en 3D su propia versión navideña del Centro de Arte Hortensia Herrero utilizando una reproducción recortable y diversos materiales.
Fechas: 26, 28 y 30 de diciembre y 2 de enero
Precio: 7 euros
Público: +4 años
Entre arte y lectura. Se trata de un taller de lectura y arte en el que se lee el libro «La maleta», de Chris Naylor-Ballesteros, desde el que los niños y niñas repasarán las obras de David Hockney y harán un pequeño recorrido por el museo.
Fechas: 27 y 28 de diciembre y 3 y 4 de enero
Precio: 7 euros
Público: +6 años