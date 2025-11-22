Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Un grupo de niños participan en una actividad en el Centro de Arte Hortensia Herrero. LP

El Centro de Arte Hortensia Herrero prepara un programa especial de Navidad con actividades para todos los públicos

Un concierto de villancicos y visitas nocturnas, entre el amplio catálogo de propuestas disponibles desde el 14 de diciembre hasta el 4 de enero

M. Rodríguez

Sábado, 22 de noviembre 2025, 02:42

Comenta

El Centro de Arte Hortensia Herrero, que acaba de cumplir su segundo aniversario, prepara su programación especial destinada a todos los públicos para llenar de arte y creatividad las próximas Navidades. Las actividades especiales arrancarán el 14 de diciembre y se prolongarán hasta el domingo 4 de enero. Esta agenda especial incluirá un concierto de villancicos interpretados por el Cor Jover Virelai de voces blancas, diferentes actividades pensadas para público de todas las edades y visitas nocturnas a centro cerrado.

Además, desde el 2 de diciembre los visitantes del CAHH podrán disfrutar de un belén, obra del belenista valenciano Pedro Ródenas, creado específicamente para este espacio y ambientado en el interior del circo romano de Valentia.

Programa de actividades

1. Villancicos en el CAHH. A cargo de «Cor Jove Virelai».

Fecha: 14 de diciembre

Precio: 15 euros

Todos los públicos

2. Visitas nocturnas

La visita guiada nocturna permite descubrir el museo desde otra perspectiva recorriendo la colección de la mano de un guía experto y fuera del horario habitual, cuando el CAHH ha cerrado sus puertas al público.

Fechas: 19 y 26 de diciembre y 2 de enero

Precio: 15 euros

Todos los públicos

3. Actividades para los más jóvenes

Manos al arte. Esta actividad sensorial está diseñada para bebés de entre 6 y 36 meses e invita a los más pequeños a sumergirse en el mundo del arte contemporáneo de una manera divertida y educativa, explorando diversas texturas, colores y formas.

Fechas: 20, 26 y 30 de diciembre y 2 de enero

Precio: 7 euros

Público: familiar (6-36 meses)

Arte con-tacto. Esta actividad invita a explorar el arte de una manera diferente: a través de los sentidos y, especialmente, el tacto. Durante esta visita participativa, las familias compartirán momentos de descubrimiento, observando las obras no solo con los ojos.

Fechas: 20 y 27 de diciembre y 3 de enero

Precio: 7 euros

Público: familiar (+6 años)

Misión en el Museo. En esta actividad, los niños no son simples visitantes, sino que se convierten en auténticos exploradores de pistas y secretos ocultos en las obras y salas del CAHH, poniendo a prueba su capacidad de observación, deducción y trabajo en equipo.

Fechas: 21 y 27 de diciembre

Precio: 7 euros

Público: +5 años

Click&CAHH. Este taller invita a descubrir cómo la fotografía, la pintura y la escultura pueden contar quiénes somos y qué huella dejamos en el mundo. Cada participante creará un collage con su propio retrato para reflexionar sobre su marca personal de una forma divertida y creativa.

Fechas: 21 de diciembre y 4 de enero

Precio: 7 euros

Público: 8-12 años

Un museo ideal. Esta actividad ofrece a las familias la oportunidad de recrear en 3D su propia versión navideña del Centro de Arte Hortensia Herrero utilizando una reproducción recortable y diversos materiales.

Fechas: 26, 28 y 30 de diciembre y 2 de enero

Precio: 7 euros

Público: +4 años

Entre arte y lectura. Se trata de un taller de lectura y arte en el que se lee el libro «La maleta», de Chris Naylor-Ballesteros, desde el que los niños y niñas repasarán las obras de David Hockney y harán un pequeño recorrido por el museo.

Fechas: 27 y 28 de diciembre y 3 y 4 de enero

Precio: 7 euros

Público: +6 años

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira
  2. 2

    La dentista que atendió a la niña fallecida: «Se fue de aquí perfectamente, se empezó a encontrar mal después»
  3. 3

    El dueño del Ventorro: «Mazón y Vilaplana se fueron entre las 18.30 y las 19 horas. Creo que ya no había más clientes»
  4. 4 Cajas de Navidad bajo sospecha en San Antonio de Benagéber
  5. 5

    El drenaje de moda que triunfa entre las valencianas más reconocidas
  6. 6

    La jueza estudia pedir una fotografía del exclusivo reservado del Ventorro donde comió Mazón con la periodista
  7. 7 AUDIO | La conversación clave para el envío del Es Alert: «¿Ese lo apruebo? Te oigo mal»
  8. 8 Dos accidentes colapsan el tráfico en Valencia en el by-pass y la V-21: más de 30 kilómetros
  9. 9

    El deslinde del Saler pone fecha de caducidad al Parador del Ministerio
  10. 10

    La Interpol busca los frescos del ábside de los Santos Juanes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Centro de Arte Hortensia Herrero prepara un programa especial de Navidad con actividades para todos los públicos

El Centro de Arte Hortensia Herrero prepara un programa especial de Navidad con actividades para todos los públicos