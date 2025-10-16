Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jaume Plensa. lp

El Centro de Arte Hortensia Herrero celebra con una conversación con Jaume Plensa y visitas nocturnas su segundo aniversario

La institución cultural ofrece a partir del 11 de noviembre una programación especial

R. C.

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:03

Comenta

El Centro de Arte Hortensia Herrero, ubicado en la calle del Mar de Valencia, celebrará su segundo aniversario con una agenda especial de eventos ... que se desarrollarán entre el 11 y el 16 de noviembre. Esos días se ofrecerá una diversa oferta cultural que incluye visitas guiadas, actividades familiares, conciertos exclusivos y, como principal atractivo, la visita del artista Jaume Plensa, que dialogará con Javier Molins, director artístico del CAHH durante la tarde del miércoles 12 de noviembre.

