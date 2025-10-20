La Catedral de Valencia acoge un concierto solidario a beneficio de los abogados damnificados por la dana El acto reunirá por primera vez a los coros de los Colegios de la Abogacía de Barcelona, Madrid y Valencia

Con motivo del primer aniversario de la dana que sufrió la provincia de Valencia en octubre del año pasado, los colegios de abogados de Valencia, Madrid y Barcelona han organizado un acto conjunto en recuerdo de los compañeros y compañeras que se vieron afectados como consecuencia de la barrancada.

Así, por primera vez, los coros de los Colegios de la Abogacía de Barcelona, Madrid y Valencia se unirán en un concierto que recordará a los damnificados con una velada de música y emoción compartida.

Además, el concierto, que tendrá lugar este viernes, 24 de octubre, en la Catedral de Valencia, tiene un carácter solidario con el objetivo de recaudar fondos para los compañeros y compañeras afectados. La entrada será de 10 euros con la posibilidad de colaborar a través de la fila cero.

El acto consta de dos partes. En la primera, cada coro interpretará varias piezas. Así, la Coral del Ilustre colegio de la Abogacía de Madrid, dirigidos por Miguel Rodríguez del Álamo, interpretará las obras Signore delle cime (Giuseppe Marzi); Ave Maria de Caccini, de Vladimir Vavilov y Benedictus, Jacob de Haan.

Por su parte, el Coro del Colegio de la Abogacía de Barcelona, dirigido por Óscar Salvador Medina, cantarán Nocturni (W. Amadeus Mozart); Luci care, luci belle. KV346; Se lontan, ben mio, tu sei. KVV 438; Due pupile amabili. KVV 439 y Più non si trovano. KVV 549.

Por su parte, el Coro del Colegio de Abogados de Valencia, dirigidos por Francesc Gamón, con la participación de la soprano Andrea Ionela Caruntu, interpretarán el Ave Mara de Jacques Arcadelt; Dirait-on (Les chansons des roses) Moreten Lauridsen y La Vergine degli angeli (La forza del destino), de Giuseppe Verdi.

En la segunda, los tres coros cantarán conjuntamente, dirigidos por el director del Coro Lex et Gaudium del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, Francesc Gamón Olmo, los doce movimientos del Gloria, RV 589 de Antonio Vivaldi.

Al concierto asistirán José Soriano, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia; Cristina Vallejo, decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona; Nuria Martí, consellera de Justicia y Administración Pública de la Generalitat Valenciana; María José Adalid, directora General de Justicia y Autogobierno de la Generalitat Valenciana; Esther Rojo, vocal del Consejo General del Poder Judicial; así como otras autoridades del sector académico, institucional, profesional y social.