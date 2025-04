Cambios drásticos en el Consell Valencià de Cultura

Los cambios se mantienen en el Consell Valencià de Cultura (CVC). Van a ser drásticos. No sólo se moverá la silla de la presidencia, que ... en los próximos días ocupará José María Lozano tras la designación por parte del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Habrá muchas novedades más allá incluso de lo que supone la salida de Dolors Pedrós, presidenta en funciones desde 2022. Además, los movimientos llegan en un ambiente en el que el anuncio del nombre de Lozano ha «sorprendido» a los consejeros designados por las formaciones de izquierda.

En el horizonte del CVC se descubre «un panorama que no es fácil», según las palabras de Dolors Pedrós -designada por Compromís-, quien ha señalado que «no esperaba» que fuera Lozano el escogido, incluso ha apuntado que «Mazón se ha equivocado». A su juicio «hay una ruptura entre el CVC y Lozano». Tampoco la consejera Ana Noguera -designada por el PSPV- comparte la designación, en tanto que considera que Lozano no se ha caracterizado «por facilitar el consenso»,

En este contexto se tienen que levantar los cimientos de una nueva etapa para el órgano consultivo y, según ha podido saber LAS PROVINCIAS, todo apunta a que se auguran movimientos muy visibles.

Las fuentes consultadas aseguran que el órgano consultivo contará con un miembro de la Abogacía de la Generalitat para ofrecer el asesoramiento jurídico que el CVC requiere para su gestión. A esta iniciativa, totalmente novedosa, se añade la búsqueda del fortalecimiento de la figura de la gerencia, algo que comportará que la secretaría quede apartada de funciones ejecutivas vinculadas a la gestión. Al listado de movimientos hay que sumar que se da por seguro el final de la trayectoria de Pedrós como vicepresidenta, puesto que ocupaba antes del fallecimiento de Grisolía y desde el que pasó a la presidencia en funciones, de manera que quedaría como vocal. También se da por seguro el final del periodo de Jesús Huguet como secretario de la institución, siempre según las fuentes.

Ante esta expectativa parece que en el CVC más que de pequeños cambios, puede vivirse un amplio proceso de metamorfosis que en cualquier caso se afirma que se producirá en el marco estatutario del órgano consultivo; como, por otra parte, no podría ser de otra manera.

Hay que tener en cuenta que lo más probable es que Lozano opte por nombrar un vicepresidente. También cabe que no lo haga, puesto que no es imprescindible para el funcionamiento del CVC, como señalan voces próximas a la institución. Dependerá de su propia decisión, algo que por el momento se desconoce. ¿Podría Dolors Pedrós mantenerse en la vicepresidencia puesto que era su puesto inicial? Ella misma responde a LAS PROVINCIAS que «en principio» desde el punto de vista de la lógica» sería así, puesto que volvería a su casilla de salida. Pero, ¿en el caso de que el nuevo presidente se lo planteara aceptaría? «Es la pregunta del millón», apunta Pedrós, para decir a continuación: «me lo pensaría».

Lo que ya no aclara es si pensaría para decir sí o no. Pero todo conduce a pensar que dadas las diferencias manifiestas y conocidas no se inclinaría por la opción afirmativa, lo cual coincidiría con el camino que las fuentes consideran que tomará el nuevo presidente.

Algunas de novedades que se avecinan requerirán del consenso para materializarse. Y lo cierto es que dado el ambiente que se ha respirado en los últimos meses y el revuelo ocasionado por la designación de Lozano, no parece que vaya a resultar sencillo alcanzarlo De la vicepresidencia, como ya se ha apuntado podría prescindir -desde la muerte de Grisolía no la ha habido-, pero del secretario, no Entonces, ¿qué pasaría en el caso de que no se alcanzara el acuerdo necesario? ¿Cómo se podría proceder en ese caso? Si llegara a darse esa circunstancia, siempre según las fuentes, cabe la posibilidad de que se nombre secretario accidental para el pleno y también uno para cada una de las comisiones. Da la impresión de que todo está ya diseñado.

A la espera del decreto que empiece a abrir todas las puertas, los consejeros no han dejado de manifestar sus opiniones. Ana Noguera, designada por el PSPV, no sólo ha manifestado la sorpresa por el nombre escogido, sino también por la manera en la que asegura que se ha dado a conocer a los integrantes del órgano consultivo. La consejera lamenta que la comunicación y la audiencia para que todos respondan se «ha hecho por correo electrónico», mientras que considera que debió existir una reunión en la que trasladará la decisión. «La forma en la que se ha hecho es más propia de Vox que del PP», ha asegurado. También Pedrós ha cuestionado la forma en la que se ha comunicado.