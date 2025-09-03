Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Retrato de Llopis, un vecino del barrio de Marxalenes: una de obras del colectivo La Griega presente en la exposición. Brechas

'Brechas', cómo retratar lo invisible: la Valencia que no vemos o no queremos ver

Una exposición de Juan Molperceres y Jairo Muñoz incluida dentro de PhotoValencia explora la realidad de la marginación social

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:25

Según Susan Sontag, gracias a la fotografía los seres humanos aprendemos a vernos. Es una evidencia palmaria, por supuesto, pero la frase apunta con astucia ... hacia uno de los flancos más sensibles de la naturaleza humana: la parte colectiva de la aventura de vivir, que incluye en efecto lo que vemos y (otra enseñanza) lo que no vemos. La parte invisible de nosotros mismos que, a menudo, opera como en aquella historia de Agatha Christie: lo más misterioso en realidad está a la vista. Dentro de esta habitación, como un elefante: sólo hay que aprender a mirar con otros ojos, el ejercicio al que se entregan los artistas Juan Molperceres y Jairo Muñoz en su exposición 'Brechas'. Una vía de acceso a lo invisible, lo que sucede sin que nos demos cuenta o (peor) no queremos aceptarlo. La parte más dolorosa de nuestra sociedad cuya cámara explora para combatir esa laguna: nuestra tendencia a encogernos de hombros y cerrar los ojos.

