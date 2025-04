Blanca de la Torre: «El IVAM no es un enfermo. Es un puzzle complejo y estoy girando algunas de las piezas«

Blanca de la Torre (León, 1977) acaba de aterrizar en Valencia. Se está haciendo a su nuevo despacho, al flamante cargo y a la pinacoteca ... que dirigirá. Es consciente del desafío: reflotar el IVAM. El que fuera el primer museo de arte moderno, a manos de una autonomía, se convirtió en referencia cultural en sus primeros años de vida. Ahora lamentablemente no lo es. «Mi primera referencia del IVAM es cuando estudiaba la carrera en León. El IVAM era un tótem», recuerda. Lo explica abriendo los ojos, maravillada del centro de referencia en lo que se convirtió. Ella lo conjuga en pasado porque en sus manos está devolverle la vigencia.

¿Ha tomado ya alguna medida como directora?

Ante una situación tan compleja en un museo, en una institución de estas dimensiones hay toda una serie de líneas de acción y de medidas que funcionan de manera interconectada. Es como una red rizomática de líneas, digamos de tensión, que cuando tiras de una esa tracción ejerce un impacto en otro de esos puntos. Tengo que pensarlo como en esa clave rizomática. Estoy analizando ese entramado y pensando algunas de esas líneas de acción claves. Ahora sí, dentro de esas líneas de acción, pues algunas prioritarias, algunas a medio plazo y otras a largo plazo.

¿Cuáles son las prioritarias?

Quiero que la programación en marcha, que yo voy a respetar, sea lo más accesible y lo más cercana posible. Por un lado, a nivel de mediación y a nivel de públicos, y por otro lado, de una manera casi más formal, a nivel de, por ejemplo, la cartelería. Quiero que sea más accesible los tipos de letra, o sea más más grandes, cosas que a mí me parecen lo más sencillo y lo más cercano. Que sean más comprensibles. Me parece fundamental que toda esa programación se vaya activando con algunas pinceladas de actividades que me gustaría ya introducir en el museo. Por ejemplo, la exposición de Soledad Sevilla, ¿no me digas que no pide una activación musical? Me refiero algún tipo de concierto o intervención musical que atraiga a la gente.

¿Se ha reunido ya con los actores del sector artístico valenciano?

Me gustaría hacer un encuentro más general con toda esa comunidad para después ir atendiendo todos los sectores de manera específica e irles escuchando de manera detallada. Entiendo que no es lo mismo atender las necesidades de manera sectorial que las especificidades de los artistas. De momento, primero he de entender qué está sucediendo a nivel interno del IVAM y trazar un plan. Por otro lado, analizaré instituciones nacionales e internacionales que me parece que pueden ser interesantes para trazar complicidades nuevas con el museo, establecer sinergias con nuevos sectores.

¿A qué instituciones se refiere?

A nivel local, nacional e internacional. Cuando están afianzadas, las comentaré.

¿Ya puede avanzar las salas que se destinarán a la colección permanente?

Sí, la galería 4 y 5 (situadas en la planta superior). Están conectadas entre ellas y pueden establecer un mismo recorrido historiográfico. Me parece que pueden funcionar bien. No solamente voy a trabajar la colección a nivel discursivo, es decir, no solamente va a ser que piezas seleccionamos y colgar esas piezas en las paredes, sino a la hora de desarrollar nuevos dispositivos museográficos. Y esto también va a ser como voy a trazar una nueva museografía para ese desarrollo de colección. No es simplemente colgar piezas en las paredes, sino construir dispositivos especiales.

¿El IVAM hará exposiciones inmersivas, como Bombas Gens o Fundación Bancaja?

No, no está en mi programa. No está dentro de mis líneas. No soy ni ni tecnófila ni tecnófoba, pero sí creo que es fundamental un plan de transformación digital para trasladar al IVAM al 2025 de nuevo. Tanto a nivel estructural como de acercamiento de público sobre todo. Y va por ahí. O sea, va por ahí mi plan. Y siempre y cuando no interfiera con esa parte de esa visita y ese disfrute. Llámalo más clásico o más tradicional. Creo que la tradición y la innovación han de ir de la mano.

Entiendo su reserva a la hora de desgranar el proyecto. Sus antecesores lo publicaron en la web. ¿Usted también lo hará?

No tengo ningún problema en contarlo en algún momento. Prefiero primero ir desvelándolo poco a poco. En mi proyecto, a diferencia del de los antecesores, especificó programación no solo en líneas programáticas. Ahora veo que algunos tienen sentidos y otros, quizá, deberia echarme a un lado e invitar a otros agentes, a otras voces, a generar esos diálogos con el museo, a intervenir en esas líneas programáticas que yo sí que estoy planteando y centrarme más en ese proyecto de dirección. No creo que deba, durante todo el tiempo que duró en mi dirección estar simultaneando todo el tiempo comisariado y dirección. Me parece que debo ser generosa en ese sentido y abrirme a otras voces y otros discursos. La programación no son sólo exposiciones.

El Centro Reina Sofía de Madrid ha inaugurado una sala de cine. No sé tiene algún tipo de proyecto en esa línea...

Quiero incluir cine. El cine, de hecho, es una disciplina que siempre me ha interesado muchísimo, que de hecho para mí es parte de la historia del arte. Cine y otras disciplinas que tienen que estar en constante diálogo con los discursos del arte contemporáneo. Me parece absurdo generar categorías estancas a estas alturas del siglo 21.

¿Ha hablado con sus antecesores?

No, todavía no he tenido la oportunidad, pero estoy deseosa de hacerlo y me encantará escucharlos.

Vicente Todolí sí ha hablado públicamente de usted...

No le conozco personalmente, pero estoy deseando ir a ver su proyecto de cítricos. Está muy ligado con mis intereses y estoy deseando ir a ir a verle. Me parece un referente absoluto no solamente en la Comunidad Valenciana,

Tildó de elección fantástica pero acusó su falta de experiencia...

Se refería a la dirección de un museo, porque es cierto que este es mi primer museo que dirijo pero llevo 25 años trabajando profesionalmente en arte contemporáneo. O sea, es como cuando escucho lo de mi juventud, que tengo 48 años. En algunas culturas sería una abuela.

No sé si me puedes dar un diagnóstico de cómo ves el IVAM: ¿es un enfermo, está en la UCI?

No está en la UCI, no está enfermo. Me he encontrado un equipo increíblemente profesional y con muchas ganas de hacer cosas ante una situación de inestabilidad. Creo que hay algunas piezas de ese puzzle de complejidades que hay que ir casando, encontrando su lugar. Como cualquier rompecabezas, las caras no siempre han ido coincidiendo. Y ahora mismo yo estoy ya girando algunas de las caras de esos cubos del rompecabezas para empezar a hacer la composición general.

¿Por qué cree que el IVAM ha perdido el crédito cultural?

Es un poco exagerado afirmar que el IVAM ha perdido el crédito cultural. Todo el mundo valora que el IVAM tiene una de las mayores colecciones del Estado que ha realizado proyectos maravillosos. Se tiende a exagerar muchísimo esa idea del descrédito y no voy por ahí, es que tampoco me interesa como asentarme en el juzgar o el cuestionar la imagen, lo que ha ido sucediendo. Creo que hay un potencial fabuloso y yo me estoy centrando en mi hoja de ruta y en todas las posibilidades. Yo tengo en mi proyecto de museo hablo de un museo deseable. Saltaremos al escenario de lo posible después.

Bajo su mandato, ¿el IVAM aspira a ser el museo más visitado de Valencia?

No estoy tan obsesionada con las cifras de visitantes. Lo que sí quiero es que quien venga salga realmente con un modo de ver el mundo diferente y con entender que el arte sirve para eso. Sirve para construir relatos, construir narrativas y que si puede cambiar la manera de ver el mundo. Y que se entienda también que no solamente trabajamos desde lo simbólico, el arte también produce realidades y ahí es donde también tenemos que entender y aceptar esa responsabilidad a la hora de producir realidades, a la hora de construir relatos. Entonces eso es lo que quiero. Quiero públicos que realmente entiendan que como tenemos que construir ese relato colectivo desde este patrimonio que es suyo. Y ahí es donde entra la idea de pertenencia. Hay otro punto que quiere introducir nuevo la colección, que es el patrimonio inmaterial, que también genera ese orgullo de pertenencia. Quiero pensar también en introducir de alguna manera, pues, esas otras formas de oralidad.

¿En su proyecto había una iniciativa para el solar o para el CADA de Alcoy?

Quiero activar ambos. Para Alcoy, tengo una propuesta y para el solar analizaré bien lo que se ha propuesto hasta ahora, porque si no me equivoco, son más de 20 años de propuestas y haré una escucha ciudadana. Quiero leer bien todos esos informes y a partir de ahí pensar cómo puede causar eso con las iniciativas que a mí me gustaría llevar a cabo. No sólo quiero reactivar el solar, sino otros entornos del edificio, como la terraza de acceso y la terraza de arriba. Me gustaría que todo el edificio fuese más visible.

¿Por qué no salen adelante los proyectos del IVAM: ampliación, solar, la terraza superior....?

Hay muchísimos factores que determinan que un proyecto se lleve o no se lleve a cabo: económicos, políticos, sociales... No hay soluciones simples para problemas complejos.

Se lo preguntaré de otra forma. El IVAM es, además de un museo, una criatura política. ¿Influye que no haya consenso político respecto al museo para que no avance?

Creo que los políticos apoyan ahora mismo mi proyecto. Han depositado la confianza en mí y creo que apoyarán proyectos de reactivación del IVAM, siempre y cuando sean coherentes con el bienestar social.

¿Cómo valora que la estructura y composición del Consejo Rector modifique en función del gobierno de turno?

El aparato legislativo corresponde al gobierno autonómico, no corresponde al IVAM. Mi responsabilidad es el museo y mi hoja de ruta.

¿Esos cambios no denotan cierta vulnerabilidad del museo que usted dirige?

No siento ningún tipo de vulnerabilidad por parte de la institución ni por parte de mi proyecto de museo.

Para su proyecto, ¿doce millones de presupuestos es una cantidad óptima?

Es un presupuesto viable, sin duda. Entiendo perfectamente que esta comunidad ha pasado por una situación tan dramática como una dana. Tengo empatía y complicidad con la situación. Presenté el proyecto en julio y comprendo que el escenario ha cambiado. Me adaptaré.