Biffy Clyro actuará en el Roig Arena en febrero

Jueves, 24 de julio 2025

Valencia se prepara para recibir a una de las bandas más influyentes del rock británico contemporáneo. Se trata de Biffy Clyro, que ofrecerá un concierto el próximo 3 de febrero de 2026 en el Roig Arena, el nuevo recinto multiusos de Valencia que abrirá sus puertas en septiembre de este año.

El concierto será una de las primeras oportunidades para disfrutar en directo de las canciones de su nuevo álbum, 'Futique', cuyo lanzamiento está previsto para el 26 de septiembre. Como anticipo, el grupo ya ha publicado el sencillo 'A Little Love', una pieza que explora la creación de vínculos emocionales y el esfuerzo de cuidar los lazos afectivos.

En el repertorio tampoco faltarán himnos ya consagrados como 'Mountains', 'Black Chandelier' o 'Many of Horror', que han convertido a Biffy Clyro en un habitual de los grandes festivales europeos.

Las entradas para el concierto se pondrán a la venta el próximo miércoles 31 de julio, a las 11:00 horas, a través de la web oficial del recinto Roig Arena.

Formado en Kilmarnock (Escocia) en 1995, el trío integrado por Simon Neil (voz y guitarra), James Johnston (bajo) y Ben Johnston (batería) ha forjado una sólida carrera a lo largo de tres décadas. Con una trayectoria que comenzó entre el grunge y el post-hardcore, la banda ha evolucionado hasta consolidarse como uno de los referentes del panorama musical del Reino Unido, gracias a discos como 'Puzzle', 'Only Revolutions' o el más reciente, 'The Myth of the Happily Ever After', lanzado en el 2021. A lo largo de su carrera, han grabado nueve álbumes de estudio.