Miembros del jurado de los premios de la Fundación Juan José Castellano Comenge. LP

La IV Bienal Mª Isabel Comenge ya tiene finalistas

El jurado del prestigioso premio selecciona 27 obras de creadores valencianos I Los ganadores se conocerán el 13 de noviembre I El Centro del Carmen abre por primera vez sus puertas a la Bienal y acogerá la exposición de los trabajos

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 16:19

Comenta

La IV Bienal Mª Isabel Comenge, cuyo jurado se acaba de reunir para seleccionar a los participantes entre más de un centenar de propuestas. Ya ... hay finalistas, concretamente 27, tal como ha ado a conocer la Fundación Juan José Castellano Comenge. Los artistas que han pasado la criba son Adrián Joques, Agustín Esteso, Alejandra de la Torre, Araceli Pérez, Borja Docavo, Carla Fuentes, Daniel García, Fernando Jiménez, Ferran Gisbert, Helga Grollo, Joël Maestre, Jorge Llopis, José Luis Cremades, Josep Tornero, María Aranguren, María Salgado-Araujo, Mery Sales, Miquel Ponce, Mónica Jover, Nanda Botella, Nuria Rodríguez, Pablo Bellot, Rafael de Corral, Ramón Martínez, Sergio Rocafort, Silvia Lerín y Volkan Diyaroglu.

