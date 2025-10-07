La IV Bienal Mª Isabel Comenge ya tiene finalistas

La IV Bienal Mª Isabel Comenge, cuyo jurado se acaba de reunir para seleccionar a los participantes entre más de un centenar de propuestas. Ya ... hay finalistas, concretamente 27, tal como ha ado a conocer la Fundación Juan José Castellano Comenge. Los artistas que han pasado la criba son Adrián Joques, Agustín Esteso, Alejandra de la Torre, Araceli Pérez, Borja Docavo, Carla Fuentes, Daniel García, Fernando Jiménez, Ferran Gisbert, Helga Grollo, Joël Maestre, Jorge Llopis, José Luis Cremades, Josep Tornero, María Aranguren, María Salgado-Araujo, Mery Sales, Miquel Ponce, Mónica Jover, Nanda Botella, Nuria Rodríguez, Pablo Bellot, Rafael de Corral, Ramón Martínez, Sergio Rocafort, Silvia Lerín y Volkan Diyaroglu.

El próximo 13 de noviembre se inaugurará en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) -que recibe por primera vez a la Bienal- la exposición de obras y se conocerá quién ha resultado ganador de la convocatoria, condición que además de convertir al creador en premiado gana la oportunidad de formar parte de la colección de la Fundación Juan José Castellano Comenge (FJJCC). Se trata del único espacio de nuestra ciudad dedicado en exclusiva a divulgar y proteger la Pintura Valenciana de los siglos XX y XXI y que ya está en marcha.

El jurado integrado por el ganador del primer premio de la pasada edición, Oliver Johnson; el comisario y crítico de arte, Salvador Torres; el presidente de la Fundación Bancaja, Rafael Alcón; la técnica de Exposiciones del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, Isabel Pérez Ortíz; y el pintor y catedrático Horacio Silva, asesor de arte de la Fundación J.J.CC, se reunió para seleccionar las obras de los artistas que podían optar a concurso.

Los ganadores del primer y segundo premio recibirán, respectivamente, 15.000 € y 7.000 euros. Las obras, como ya se ha apuntado, pasarán a formar parte de la Colección de la F.J.J.C.C., que continúa ampliándose bajo la dirección de Horacio Silva. Desde la fundación han hecho hincapié en que «las adquisiciones más recientes están contribuyendo a consolidar una de las colecciones más significativas de arte contemporáneo valenciano». Cabe destacar, entre otras, las obras de Soledad Sevilla, Sempere, Mompó, Equipo Realidad, Joan Cardells, Equipo Crónica, Juan Genovés, Manolo Valdés y Carmen Calvo, entre otros creadores.

El jurado integrado por el ganador del primer premio de la pasada edición, Oliver Johnson; el comisario y crítico de arte, Salvador Torres; el presidente de la Fundación Bancaja, Rafael Alcón; la técnica de Exposiciones del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, Isabel Pérez Ortíz; y el pintor y catedrático Horacio Silva, asesor de arte de la fundación.

Uno de los principales objetivos de la Fundación JJCC es promover y difundir el arte de la Comunitat Valenciana. Para ello, además de haber creado la Bienal Mª Isabel Comenge, que cuenta desde sus inicios con el apoyo de la concejalía de Cultura del Ajuntament y del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana, la Fundación no deja de incrementar su colección de pintura valenciana de los siglos XX y XXI. Y para poder mostrarla, la Fundación JJCC adquirió una antigua fábrica de curtidos, en la plaza del Autor de Valencia, que será la sede de la misma y albergará la colección.

El director-gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda, ha recordado que «la Fundación Juan José Castellano Comenge y el Consorci de Museus comparten los mismos objetivos de promoción del arte valenciano, por este motivo el Centre del Carme abre sus puertas por primera vez a la Bienal Mª Isabel Comenge. La III Bienal tuvo lugar en 2023 y se presentaron cerca de un centenar de artistas valencianos y se seleccionaron 30 obras que se mostraron en las Atarazanas.