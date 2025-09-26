'La barraca' en el Teatro Olympia: Blasco Ibáñez y su atroz actualidad

Luis Urios Ibáñez Valencia Viernes, 26 de septiembre 2025, 01:04 Comenta Compartir

El leit motiv de la historia de la humanidad siempre ha sido la lucha de los poderosos contra los débiles. De infinidad de maneras se han contado las historias universales de abuso de poder, con todo lo que ello conlleva. Es un tema tan recurrente como acertado, porque es muy real y tiene infinidad de aristas. ¿Cómo es posible que sigamos embarrados en los problemas de siempre? Es lo que uno piensa al salir del Teatro Olympia tras ver 'La barraca', la obra dirigida por Magüi Mira que adapta el clásico de nuestro novelista por excelencia, Blasco Ibáñez.

'La barraca' es tan actual que aterra. Habla de desahucios, de subidas injustas en el precio del alquiler, de intereses de deuda impagables, de acoso escolar, de violencia de género. Una obra que fue publicada en 1898 y que en 2025 sigue diciendo todo de nosotros. Lo decía Magüi Mira en la presentación de la obra el lunes pasado: «Es lo que tienen los clásicos, que trascienden mucho más allá de las generaciones».

Ampliar 'La barraca'

Narra la historia de Batiste Borrull y su familia, recién llegada a la Huerta de Valencia tras un largo tiempo huyendo del hambre (potentísimo, por cierto, el monólogo que da inicio a la representación sobre este mismo tema, el hambre). Las tierras que los Borrull comienzan a labrar fueron trabajadas durante generaciones por otra familia, los Barret, quienes ahora se niegan a que esta nueva familia trabaje el campo que toda la vida ha sido de su propiedad. El conflicto está servido y los hortelanos de la zona le harán imposible la vida a la humilde familia, que lo único que desea es trabajar en paz para tener algo que llevarse a la boca al final del día.

Es la primera vez que una novela de Blasco Ibáñez se lleva a las tablas, así que la responsabilidad y el riesgo de Magüi Mira (y del elenco de actores y actrices) era doble. Y la verdad es que acierta. La obra te mantiene en vilo de principio a fin, emociona y te hace sentir una profunda lástima por sus desventurados personajes. Lo mejor es probablemente Daniel Albadalejo, el protagonista, que hace de hombre rudo de campo, pero a la vez sensible, sufrido, resiliente. Su interpretación tiene eso y mucho más. Es arrollador sobre el escenario. También destaca Antonio Hortelano, el malo que quiere acabar con el protagonista. Alcohólico, maltratador, categórico en todo lo que hace.

Ampliar 'La barraca'

Durante toda la obra se respira una atmósfera tétrica y sombría muy intencionada. Es gracias a que los personajes, pese a estar fuera de la trama, permanecen siempre en el escenario como entes que se retuercen unos alrededor de otros, que lo observan todo como una masa deformada y decadente. 'La barraca' de Magüi Mira es como una horrible poesía. Bella a más no poder en su forma, pero aterradora y envilecida en su fondo.

Y moteándolo todo, de vez en cuando se escuchan fragmentos literales de Blasco Ibáñez, frases que te arrean como puños. «No culpes a las tierras de lo que los hombres provocan. Ellas nos devuelven con creces todo el trabajo que les dedicamos», dice Batiste en un momento dado. 'La barraca' nos recuerda que no hemos superado la violencia aunque muchas veces pensemos que sí, que las pasiones son enemigas del raciocinio y que todavía nos falta mucho camino hasta descubrir que nos unen muchas más cosas de las que nos separan.

Estará en el Teatro Olympia hasta el domingo, y es una obra para todos, porque más allá del fondo y la forma, 'La barraca' llega, por encima de todo, para que disfrutemos del teatro. Porque es muy, pero que muy entretenida.