Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La polémica del 'síndrome posaborto', los matices de un diagnóstico que no existe
Logo Patrocinio
'Yo soy el pan de la vida', de Sorolla, en el edificio de Correos. irene marsilla

Ni Bancaja ni la Casa Museo valoran el proyecto de la Hispanic en Valencia

Los responsables de las dos instituciones culturales eluden valorar la iniciativa sobre el antiguo edificio de Correos | La escueta reacción de Rafa Alcón y Enrique Varela: «Todo suma»

Carmen Velasco

Carmen Velasco

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:11

Comenta

Un arqueo de cejas, una sonrisa y pocas palabras. Esta fue la reacción de Rafa Alcón y Enrique Varela, responsables de la Fundación Bancaja y ... la Casa Museo de Sorolla de Madrid, respectivamente, cuando fueron preguntados por los periodistas por el proyecto promovido por la Generalitat con los fondos de la Hispanic Society of America (HSA) para el antiguo edificio de Correos, rebautizado como Palacio de las Comunicaciones. Tras los elocuentes gestos, una largo silencio. Un silencio incómodo, que revela cierta tirantez. «Todo suma» fue la frase pronunciada por Alcón, que refrendó Varela. Ninguno de los responsables entró a valorar la calidad u oportunidad de la iniciativa del Consell por la cual la Hispanic cederá para su exhibición en Valencia las piezas de Sorolla, en su mayoría dibujos, bocetos y una decena de lienzos. 'Visión de España', la obra magna de Sorolla, no saldrá de Nueva York. El trabajo monumental de los paneles que Archer M. Huntington encargó al pintor valenciano no abandonarán la sede estadounidense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga si el cuerpo calcinado hallado en una montaña de Oliva es el de Bea
  2. 2 La Guardia Civil encuentra objetos personales de Beatriz Guijarro en el paraje donde hallaron el cadáver calcinado
  3. 3 Asesinan a tiros a Miguel de la Mora, el estilista de las famosas
  4. 4 ¿Por qué vemos tantas hormigas en Valencia esta semana?
  5. 5

    Pintadas acusando de «chivato» a un empresario por la caída del cártel del puerto de Valencia
  6. 6

    Disney busca trabajadores en Valencia
  7. 7 La última imagen de Bea
  8. 8 Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia
  9. 9

    %uFEFFLa habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo
  10. 10 «Es imposible que si es Bea haya muerto de forma accidental, no me lo creo, es todo muy raro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ni Bancaja ni la Casa Museo valoran el proyecto de la Hispanic en Valencia

Ni Bancaja ni la Casa Museo valoran el proyecto de la Hispanic en Valencia