Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cuatro acertantes se reparten 200.000 euros en la Primitiva de este sábado
Logo Patrocinio
La arquitectura de algunas plazas produce autentico vértigo. Miguel dando la vuelta al ruedo. APLAUSOS

Aventura torera en el Perú profundo

Miguel Giménez intenta relanzar su carrera en plazas andinas | «Toreo por coger oficio y también por dinero, con la ilusión de volver a torear en España», dice el diestro valenciano

José Luis Benlloch

José Luis Benlloch

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:43

Cuando la vocación es una obsesión o cuando perseguir un triunfo que se muestra esquivo te saca de casa y te empuja a la otra ... parte del mundo o cuando los mínimos de seguridad médica son cuestiones que te pasas por el forro de tu capote, o cuando el sistema, en el mundo del toro se le llama sistema al entramado empresarial, no cree en ti con más o menos razón para ello, en cualquiera de esos casos o en todos, si vas en serio en tu empeño de querer ser torero, te subes a un avión: un billete de ida, no más, unos pocos ahorros que suelen ser breves, un vestido de luces, las espadas, los chismes (en el toreo se les llama así a los trebejos de torear) añades cuatro recortes de prensa que avalen tus cualidades… y pones rumbo a la otra parte del mundo, en este caso a Perú, el país donde se vive una renacimiento torero de tales dimensiones que ha superado a México en aquella consideración que hizo el llorado Fernando Vinyes cuando escribió que era el otro país donde los toros son fiesta nacional, pues ya no es así, el otro país es el actual Perú.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  2. 2 El jefe de prensa del Ayuntamiento de Torrent, cesado por un incidente en casa de su expareja
  3. 3 El precio del butano para la primera semana de septiembre
  4. 4 Aemet activa un aviso amarillo por calor este domingo en Valencia y señala la única zona que rozará los 37 grados de España
  5. 5

    El desplome de la natalidad dispara las plazas vacantes en los colegios de Valencia
  6. 6 La Lotería Nacional del sábado deja el primer premio en el municipio donde fue enterrado el hijo de un Papa y otras doce localidades
  7. 7

    La mujer que dejó huella en el arte urbano valenciano pintando conejos rosas
  8. 8

    El encarecimiento del alquiler hace que ya haya más oferta de habitaciones que de pisos en Valencia
  9. 9 El impresionante debut como titular de Baptiste Santamaria
  10. 10

    Morant indigna al sector crítico de Compromís

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Aventura torera en el Perú profundo

Aventura torera en el Perú profundo