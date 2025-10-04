Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ignacio Garbayo, líder de Zodiacs, convive con 'Ringo' y 'Elvis' en un pueblo de Cáceres. Joseba Martín

El auténtico 'perreo'

Historias caninas ·

Músicos y canes comparten vida y canciones desde hace décadas

Joseba Martín

Sábado, 4 de octubre 2025, 18:09

Los perros, como los humanos, reaccionan a la música según el tono. Al parecer, es más fácil que ladren cuando escuchan heavy metal, un sonido ... que les frustra, que cuando suena una melodía clásica, con efecto calmante. Tal vez sea así. Lo que es un hecho es el papel protagonista que este animal ha tenido en los trabajos de cientos de cantantes a lo largo de la historia. En algunos temas su presencia es sólo metafórica, como en 'Hound dog', de Leiber y Stoller vía Big Mama Thornton, popularizada por Elvis, sobre un mujeriego perro de caza; en 'Dogs' de Pink Floyd, acerca del despiadado mundo empresarial, o la más explícita 'I wanna be your dog' de los Stooges de Iggy Pop sobre la sumisión.

