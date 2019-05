Les Arts se deshace de la etapa Livermore El director valenciano Ramón Tebar. / jesús montañana El coliseo prescinde del director Ramón Tebar que, como Roberto Abbado, no renueva contrato | El maestro valenciano, titular de la orquesta del Palau de la Música, no continuará como director invitado CARMEN VELASCO Valencia Martes, 28 mayo 2019, 00:11

Jesús Iglesias Noriega continúa perfilando el futuro del Palau de les Arts. El sustituto de Davide Livermore en el coliseo marca distancias con el pasado. El actual director artístico . El maestro valenciano, que es titular de la orquesta del Palau de la Música, llegó a Les Arts de la mano de Livermore en un guiño hacia el talento de la Comunitat. Tebar nunca había dirigido en Valencia hasta que el exintendente italiano se fijó en él. En marzo de 2015 Livermore hizo público su trío de batutas para Les Arts tras la marcha de Helga Schimdt: la dirección musical se bifurcaba en Fabio Biondi y Roberto Abbado mientras Tebar ejercería de director invitado.

Con la renuncia de Livermore vino, meses después, la renuncia de Biondi. Con la llegada de Jesús Iglesias se señaló que Abbado no renovaría su contrato, que concluye a final de esta temporada. Ahora Les Arts confirma que Tebar, que compagina la dirección artística de la Opera Naples con el de la Sinfónica de Palm Beach, seguirá los pasos del director milanés. Iglesias Noriega formará su propio equipo para relanzar Les Arts. Se tomará su tiempo. La primera urgencia ha sido sacar adelante la próxima temporada que presentará en breve.

El responsable artístico de Les Arts prescinde del equipo musical de su predecesor. Abbado tiene pendiente la dirección de, que se representará del 22 al 30 de junio en el coliseo, y después no continuará. En lo que queda de temporada de Les Arts, Tebar, en cambio, no tiene presencia. El valenciano firmó por cuatro temporadas (desde 2015 hasta la actual) y, según fuentes de su entorno, está dispuesto a continuar vinculado a Les Arts pese a ser titular de la Orquesta de Valencia, cargo que ostenta desde 2017. El hasta ahora director invitado de Les Arts fue el primer director español en ser titular de una compañía de ópera en Estados Unidos, la Florida Gran Opera.

Roberto Abbado dejará Les Arts tras la dirección de 'Lucia di Lammermoor'

Iglesias asumió el cargo el 1 de enero de 2019 tras acceder a él por convocatoria pública. El director artístico no ha hecho público su proyecto para Les Arts, como sí hicieron José Miguel G. Cortés (IVAM), José Luis Pérez Pont (Consorcio de Museos), Abel Guarinos (CulturArts-IVC) y Vicent Ros (Palau de la Música), entre otros. Todos ellos accedieron a sus puestos por concurso público y en aras de la transparencia difundieron su programa.

Iglesias trabaja para fichar a un director musical que, como ha dicho públicamente, no se incorporará este año, sino al siguiente. En declaraciones a la revista 'Ópera actual', Jesús Iglesias aseguró: «Un titular no se encuentra de un día para otro. Se puede tardar dos años. Yo he contactado con gente, pero primero tienen que tener un contacto con la orquesta si no lo han tenido antes. Para eso hacen falta fechas, pero ya tienen las agendas llenas... pero a la vez no me puedo permitir el lujo de no aprovechar las plazas que salgan. Ahora, por ejemplo, van a salir unas plazas para la cuerda. Hay que ir manejando este periodo te transición. Además, yo confío en la profesionalidad de los músicos, aunque no será un tribunal interno exclusivo de músicos y se buscará gente de fuera también».

En su elección tendrá en cuenta la opinión de la orquesta. «Será el director musical de la institución, no solo de la orquesta. Nada es una isla aparte. La orquesta forma parte de les Arts y todo ha de tener un sentido. Necesito que sea alguien aporte una calidad a todo lo que hagamos, incluido el Centre. Para mí quien venga ha de ser uno más de la dirección de les Arts, no solo director de la orquesta. Quien sea, ha de garantizar el nivel musical de todo lo que se haga en les Arts», según la citada entrevista.

Iglesias presentará en breve su primera temporada para Les Arts que, como avanzó LAS PROVINCIAS, contará con la presencia de Plácido Domingo. El Gran Liceu de Barcelona y el Teatro Real de Madrid ya lo han hecho.