Hugo Martínez-Tormo observa una de sus obras con un visitante a la exposición en Tarragona. Efe

Arte después de la dana: la pintura como sanación

El artista valenciano exhibe en Tarragona una serie de piezas que traerá en otoño a los municipios de la zona cero donde reflexiona sobre el impacto de la tragedia en el proceso creativo

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:09

¿Cómo escribir poesía después de Auschwitz se preguntaba Adorno? La célebre reflexión del pensador alemán se activaba como meditación de fondo: traducida, viene a ... preguntarse cómo es posible crear, facturar cualquier manifestación artística, después del horror. Y es una pregunta pertinente para otras tragedias contemporáneas, que aunque jamás alcancen ese nivel de depravación, detonan en la comunidad artística pensamientos de parecida índole. Interrogantes a las que contesta el pintor valenciano Hugo Martínez-Tormo mediante una doble vía: explorando cómo traducir en su producción reciente el espanto del 29 de octubre y contestando en estos términos a esa duda que planteó Adorno: «Más que un acto de barbarie, tal y como yo lo entiendo y siento, tal vez sea un acto de sanación, de terapia».

