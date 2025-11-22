Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet confirma el regreso de las lluvias a la Comunitat y activa un doble aviso amarillo en Valencia y Alicante por viento y oleaje
Logo Patrocinio
Este artista global tiene proyectos por todo el mundo. Fotoilustración: El Correo

Anish Kapoor, no con mi 'Cloud Gate'

Perfil ·

El artista angloindio rechaza la utilización gubernamental de su obra emblemática de Chicago

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:04

Comenta

La imagen resulta perturbadora. Decenas de exultantes hombres uniformados rodena la 'Cloud Gate', la característica escultura de Chicago. Los sujetos armados parecen los entusiastas conquistadores ... de una ciudad sitiada que inmortalizan su victoria antes de comenzar el pertinente saqueo. Anish Kapoor, el autor de la monumental obra, ha denunciado que la inquietante instantánea, difundida por los medios de comunicación, representa la América fascista e, incluso, sopesa emprender medidas legales contra el gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira
  2. 2

    La dentista que atendió a la niña fallecida: «Se fue de aquí perfectamente, se empezó a encontrar mal después»
  3. 3 Cajas de Navidad bajo sospecha en San Antonio de Benagéber
  4. 4 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  5. 5 Seis planes gratuitos para hacer este fin de semana en Valencia
  6. 6

    Valencia enciende las luces de la Navidad
  7. 7 AUDIO | La conversación clave para el envío del Es Alert: «¿Ese lo apruebo? Te oigo mal»
  8. 8

    El dueño del Ventorro: «Mazón y Vilaplana se fueron entre las 18.30 y las 19 horas. Creo que ya no había más clientes»
  9. 9

    La Tortada de Goerlich será reconstruida en el jardín del Turia
  10. 10 Balada del río que pasó de monstruo a jardín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Anish Kapoor, no con mi 'Cloud Gate'

Anish Kapoor, no con mi &#039;Cloud Gate&#039;