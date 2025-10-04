Andreu, Vilau, Torrijos y el ganadero Daniel Ramos triunfan a lo grande en Villena

Buenos novillos, toreros muy dispuestos y excelente ambiente en la final del Circuito de novilleros de la Comunidad que se celebró en Villena. Bien presentados ... los novillos de Ramos, algunos incluso en exceso y de buena condición en general, al cuarto se le dio la vuelta al ruedo, por su comportamiento y por el de sus hermanos. Los chicos se repartieron diez orejas y naturalmente se los llevaron por la puerta grande. Ahora será el jurado quien en las próximas horas decida el nombre del triunfador de esta segunda edición del circuito valenciano.

Simón Andreu que abrió plaza se mostró animoso en banderillas, muy novillero, también muy en agraz en la faena de muleta. Se movió mucho el novillo de Ramos que no es poca cosa aunque no le sobró la clase y el joven torero le correspondió con una faena animosa, más voluntariosa que brillante premiada con oreja. Mejor rango y más sosiego tuvo su segundo trasteo al noble cuarto. Fue a más el torero de Chiva, se templó y el conjunto subió de calidad. Una estocada dio paso a la concesión de dos orejas al novillero y la vuelta al ruedo al novillo.

Mario Vilau arrancó su tarde con apuesta máxima y susto grande. Antepuso los sueños de triunfo a la realidad y a la conveniencia técnica y le salió cruz: se fue a la puerta de chiqueros con el capote a la espalda y todo se le complicó, afortunadamente sin más consecuencias que una tremenda voltereta y alguna magulladura como se adivinaba de un renqueante andar, nada para lo que pudo pasar ni menguase su ánimo. Se entregó sin reservas en una faena desigual, junto a muletazos de buen, especialmente con la zurda, intercaló desajustes propios de su bisoñez y añadió el consabido arrimón actual. Lo mejor su entrega, que no se rindiese. Estocada eficaz y entregada y dos orejas al saco del torero catalán.

Volvió a irse a la puerta de chiqueros, para recibir al quinto con una larga afarolada que tuvo la continuidad de un mazo de verónicas de rodillas de excelente factura. La faena tuvo nivel, sobre todo sobre la zurda con la que los naturales, con la necesaria colaboración del novillo, tuvieron recorrido y hondura. Muy bien los dos, en lo fundamental y en lo vistoso. Volvió a demostrar buen estilo estoqueador y arrancó dos orejas más.

Magnífico y templado recibo capotero de Juan Alberto, por verónicas, al bonito y cuajado colorado que hizo tercero que con tendencia a pararse sacó nobleza y se dejó hacer con más clase que sus hermanos. La faena tuvo concepto y seguridad, sin concesiones a la galería. Lo despachó de excelente estocada. Dos orejas para el nieto de Curro Torrijos. Volvió a dar nivel con el sexto, toro menos posibilidades que sus hermanos, no se rindió, buscó soluciones y encontró la recompensa de buenos y relajados momentos. Bien con la espada, una oreja, petición de la segunda no atendida por el presi, aunque para entonces ya había dejado claro la clase de torero que lleva dentro.