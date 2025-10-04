Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aplausos

Andreu, Vilau, Torrijos y el ganadero Daniel Ramos triunfan a lo grande en Villena

Todos a hombros en la final del circuito de la Comunitat

José Luis Benlloch

José Luis Benlloch

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:33

Buenos novillos, toreros muy dispuestos y excelente ambiente en la final del Circuito de novilleros de la Comunidad que se celebró en Villena. Bien presentados ... los novillos de Ramos, algunos incluso en exceso y de buena condición en general, al cuarto se le dio la vuelta al ruedo, por su comportamiento y por el de sus hermanos. Los chicos se repartieron diez orejas y naturalmente se los llevaron por la puerta grande. Ahora será el jurado quien en las próximas horas decida el nombre del triunfador de esta segunda edición del circuito valenciano.

