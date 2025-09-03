Andreu Alfaro, al encuentro de Valencia

Se llama 'La puerta del universo' y, muy coherentemente, saluda al visitante que acceda a la sede de Fundación Bancaja a la entrada del majestuoso ... edificio que albergar sus instalaciones en la Plaza Tetuán. Es una pieza impresionante, de sugerente belleza, nacida de la mano del prestigioso artista Andreu Alfaro, a quien la entidad rinde homenaje mediante la instalación de una obra nacida en 1983, cedida por la familia del artista para su exposición en este céntrico enclave de Valencia. Una ingeniosa idea de acercar la obra de uno de nuestros escultores más insignes a la ciudadanía: arte de primera división para amenizar el paseo y abrillantar la caminata por el corazón de la ciudad.

«Con esta iniciativa», explica la entidad en un comunicado, «Fundación Bancaja quiere aportar un nuevo hito cultural a través de la obra de uno de los creadores más importantes en la escultura europea del siglo XX». En la nota, los responsables de la Fundación aluden a cómo Alfaro contribuyó al arte de su tiempo con «una singular producción artística cuya calidad y repercusión en las artes plásticas ha sido reconocida internacionalmente por la crítica, convirtiendo al artista valenciano en referente indiscutible de la escultura contemporánea». En concreto, la espectacular pieza, de casi seis metros de altura y facturada en acero inoxidable, permanecerá expuesta públicamente en la plaza Tetuán como un recordatorio de aquella otra exposición de 2018, cuando la Fundación Bancaja expuso la obra pública Homenaje a Platón (1970) con motivo de la exposición retrospectiva dedicada al escultor.

Aquella muestra, llamada 'Alfaro. Laboratorio de formas escultóricas', sirvió para revisar y enaltecer su obra con cerca de 90 piezas y con el comisariado de Tomàs Llorens Serra y Boye Llorens Peters. Una atinada reivindicación de la enorme talla de un escultor de formación autodidacta, nacido en Valencia en 1929 y fallecido en Rocafort en 2012, que como recuerda la Fundación inició su actividad artística a finales de los años cincuenta. Alfaro protagonizó sus primeras exposiciones individuales en 1957 y 1958, expuso en la Bienal de Venecia en varias ocasiones (1966, 1976 y 1995), y llevó sus mejores a prestigiosas ferias: Colonia, Düsseldorf, Basilea, París, Madrid...

Su biografía incluye otros hitos de extraordinaria importancia, como las retrospectivas de 1979 en el Palacio Velázquez del Parque del Retiro de Madrid y de 1991 en el IVAM o las de 1989 en París, en la Galerie de France, en el Josef Albers Museum en 2000, la del 2001 en el Museum Beelden aan Zee, así como la citada retrospectiva de la Fundación Bancaja en 2018, donde descolló una singularidad de su producción que lo convirtió en un artista de profunda raíz popular: sus casi cien esculturas públicas monumentales que se encuentran en numerosas ciudades españolas, de Madrid a Barcelona, pasando por otras españolas como Burgos o Gerona y también del resto del mundo: Colonia, Maguncia, Frankfurt, Nueva York... Y por supuesto, Valencia: en la calle Colón, en avenida Aragón y en la cercana Godella, donde situó su taller para producir la obra que le dio fama y relieve ciudadano. Unos méritos a los que suma reconocimientos como el Premio Nacional de Artes Plásticas (1981), el Premi d'Honor Jaume I (1980) y la Creu de Sant Jordi (1982) de la Generalitat de Catalunya, así como el Premi Alfons Roig de la Diputació de València y, a título póstumo, el Premio Julio González y la Medalla de la Universitat de València.