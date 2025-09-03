Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Medias sonrisas forzadas y caras de circunstancias: tenso encuentro entre el Rey y el fiscal general
Logo Patrocinio

Andreu Alfaro, al encuentro de Valencia

Fundación Bancaja instala una escultura del prestigioso artista a la entrada de su sede, en la plaza Tetuán

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:08

Se llama 'La puerta del universo' y, muy coherentemente, saluda al visitante que acceda a la sede de Fundación Bancaja a la entrada del majestuoso ... edificio que albergar sus instalaciones en la Plaza Tetuán. Es una pieza impresionante, de sugerente belleza, nacida de la mano del prestigioso artista Andreu Alfaro, a quien la entidad rinde homenaje mediante la instalación de una obra nacida en 1983, cedida por la familia del artista para su exposición en este céntrico enclave de Valencia. Una ingeniosa idea de acercar la obra de uno de nuestros escultores más insignes a la ciudadanía: arte de primera división para amenizar el paseo y abrillantar la caminata por el corazón de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cómo solicitar y cobrar las nuevas ayudas de la dana sin hacer nada: 3.000 euros por familia y 2.500 por coche
  2. 2 Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
  3. 3 Un informe de Emergencias desvela que Aemet señaló hasta en tres ocasiones que la dana se iría a la serranía de Cuenca
  4. 4 Borja Sémper reaparece después de anunciar que padece cáncer y lanza un mensaje: «Gracias por tanto»
  5. 5 El nuevo restaurante que ocupa los Cines Aragón en Valencia ya tiene nombre
  6. 6 Aemet anuncia tormentas con posibilidad de granizo y temperaturas al alza en la Comunitat
  7. 7

    El agresor de Alfafar disparó tres veces a la víctima, que está en estado de coma inducido
  8. 8

    La Generalitat envió 6.000 emails y 22.000 SMS para alertar de la dana, pero solo tres Ayuntamientos convocaron sus gabinetes de crisis
  9. 9 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
  10. 10 Un incendio en un desguace de Quart de Poblet provoca una gran columna de humo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Andreu Alfaro, al encuentro de Valencia

Andreu Alfaro, al encuentro de Valencia