Amazon Prime elimina pronto la primera temporada de una de las series icónicas de los 2000 Queda menos de un mes para poder verla en la platforma

Florencia Goycoolea Valencia Sábado, 16 de agosto 2025, 00:47 Comenta Compartir

Una de las series más icónicas de la década de los 2000, con increíbles actores como Blake Lively y Ed Westwick, es 'Gossip Girl'. Se estrenó el pasado 19 de septiembre de 2007 (EEUU), hace casi 20 años, y sigue siendo igual de solicitada que al momento de su lanzamiento. Cuenta con 6 temporadas y 121 episodios, y es una adaptación de las novelas homónimas escritas por Cecity von Ziegesar. Esta producción fue, sin duda algo que marcó la vida de muchas personas, especialmente de adolescentes (público principal) quienes crecieron viéndola e ilusionándose con los personajes y sus vidas.

El próximo 31 de agosto Amazon Prime Video eliminará de su catálogo la primera temporada de la producción, junto con otras 13 series durante este mes. Parte de la 'limpieza' mensual de su plataforma, para renovar y refrescar sus contenidos deben eliminar otros, por más clásicos y solicitados que sean.

Uno de los factores principales de su éxito fueron sus personajes principales; Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Chace Crawford y Ed Westwick. Este grupo de jóvenes causaron un revuelo inimaginable alrededor del mundo entero, estaban por todas partes; portadas de revistas, programas de televisión, alfombras rojas, rostros de las marcas más prestigiosas e importantes, entre otros. Este proyecto cambió sus vidas para siempre y los llevo directo al estrellato.

Sinópsis 'Gossip Girl'

Es el retrato de la vida de los adolescentes del barrio 'Epper East Side' en Nueva York que van a colegios elitistas, pero que se aventuran en el mundo de las drogas, el sexo y otros problemas. Las protagonistas son Serena Van Der Woodsen y Blair Waldorf, dos mejores amigas que deberán atravesar muchos obstáculos y dificultades para salvar su amistad. Por otro lado, está Dan Humphrey, un becado quien no pertenece al mundo del lujo y la extravagancia, pero poco a poco comienza a meterse, a pesar de todos los problemas que causará. Pero mientras ocurre el drama, habrá una persona anónima blogueando los secretos más íntimos de cada uno, lo que desatará la furia de muchos y querrán derribarla. Se trata de un drama adolescente, pero desde una perspectiva llena de privilegios económicos, pero que pueden traer muchas consecuencias terribles.

Resumen Temporada 1

Un grupo de amigos se ve sacudido con la vuelta a casa de Serena, una chica conocida como la 'reina abeja' en su instituto, quien de un día para otro desapareció sin avisarle a nadie. Algo que no le agradó para nada a Blair, su ex mejor amiga, quien sigue furiosa con Serena por tener un romance con su novio Nate. Una auténtica guerra se disputará entre las dos oponentes y que afectará a todo el grupo de amigos. El dinero y el poder serán protagonsitas.

Dónde ver la serie

A pesar de que la primera temporada de la producción dejará de estar disponible en el catálogo de Amazon Prime Video, hay otras plataformas en las que se puede ver como en HBO Max y Netflix mediante una suscripción mensual.