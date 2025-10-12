Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El imaginario cutre de un poeta de la experiencia

Cuando Muñoz Machado entró hace ocho años en la Academia, la RAE estaba en números rojos; nos sacó de la ruina. ¿Cómo cree García Montero que se financia?

Álvaro Pombo

Miembro de la Real Academia Española y Premio Cervantes

Domingo, 12 de octubre 2025, 07:07

Cómo cree Luis García Montero que se financia la Real Academia Española? ¿Cree que se financia bien o mal? La Real Academia Española no tiene ... ingresos propios. Siempre ha tenido que ser subvencionada. Lo mismo, por cierto, que Luis García Montero, que congeló su subvención eterna de director del Instituto Cervantes para que no le faltara nunca de nada, y nunca le faltó. ¿No ha sido subvencionado nunca Luis García Montero? Ya me extraña. Se trata de un poeta correcto, blando, uno de los capiteles de la poesía de la experiencia. La poesía de la experiencia tiene que ser blanda por definición histórica, ya que la experiencia (la 'empeiría'), por ejemplo la desteñida experiencia del amor, (tú me llamas, amor, yo cojo un taxi) es un asunto filosófico de primera magnitud y un hueso muy duro de roer conceptualmente y aún más duro económicamente. Antes de hablar de las subvenciones milmillonarias, como ha tenido siempre el Partido Comunista, hablemos de las subvenciones millonarias. ¿Preferiría Luis García Montero que nos subvencionara el Partido Comunista? ¿Cuánto ofrecen? O para hacernos una idea menos roja del asunto, ¿qué tal si nos financiara el Partido Socialista Obrero Español? ¿Sería eso de su gusto? No. El gusto de todo comunista de pro es llegar él mismo a millonario. Entonces cuando llegue a ser millonario le nombraremos académico de la lengua y que nos financie él mismo la lengua.

