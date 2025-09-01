Aleixandre Escrivà: «Es posible que en alguna novela convierta Valencia en escenario principal de la historia»

El escritor y músico Aleixandre Escrivá (Tavernes de la Valldigna, 1996) acaba de publicar su segunda novela: 'El misterio de Hannah Larson'. Habla con LASPROVINCIAS ... de su nueva obra y de cómo afronta su condición de autor. Además, adelanta que ya tiene avanzado su tercer libro, que también será un thriller.

–He leído que Aleixandre Escrivà ha escrito una novela rompecabezas. ¿Eso qué significa?

–Hay cuatro tramas. Es como una historia hecha por capas diferentes entre sí, pero todas están relacionadas. La estructura es muy importante, y es de lo que más orgulloso estoy de la novela. A partir de la trama principal, que es la investigación del suicidio mediático inicial, se descubre que detrás del periodista que se ha quitado la vida está la investigación que llevaba a cabo sobre un caso del pasado sin resolver. A partir de ahí surgen capítulos del pasado del periodista anteriores al suicidio. Y a medida que estudia ese asunto sin resolver surgen capítulos del libro inédito que él había escrito sobre ese caso.

–Esto es muy de serie, ¿no?

–Bueno, no sé.

–Es una historia muy cinematográfica.

–Puede ser. No lo pienso cuando escribo. Me preguntan mucho si veo la historia en una pantalla, pero creo que si en el proceso de escritura pensara en llevarlo al cine, sería limitar la escritura. Yo doy rienda suelta a la imaginación y luego si surge lo que sea, bienvenido.

–Con la segunda novela publicada y preparando la tercera, ¿el autor ya es un escritor?

–El apelativo de escritor aún lo veo muy grande. Yo digo que soy un músico que ha escrito dos novelas. Soy autor de dos libros.

–¿Aún queda?

–Creo que el oficio de escritor es una carrera de fondo y mi intención es seguir escribiendo.

–Su postura es muy prudente e inteligente porque quién sabe lo que va a venir. Pero esto en la sociedad actual no se lleva. Ahora parece que alcanzar el éxito es tirarse a todas las piscinas. ¿Cómo lo ve el autor de 'El misterio Hannah Larson'?

–Creo que hay que buscar la suerte y estar preparado. La ambición es muy importante, yo he tenido mucha. Mi faceta de músico ha sido clave porque cuando lees el currículo de un músico y el de todo el mundo, lees las glorias, pero no los fracasos o los intentos fallidos que hay detrás. Esto es lo que hace que no abandones, que trabajes duro. Hay que apuntar alto y se consigue lo que se puede.

–¿Hay que dar el do de pecho?

–Sí.

–¿Dónde está el do en la literatura?

–No lo sé, y no tengo ni idea de si hay un truco, unas claves. Creo que no sirve lo mismo para todo el mundo. Cada escritor tiene su propio camino.

–¿Qué ha añadido, si es que lo ha hecho, a esta segunda novela que no tenía la anterior?

–He intentado, sin salir del género, que se viera una evolución en mi estilo como escritor. He trabajado muy duro durante dos años para que haya sido así; estoy muy contento del resultado. En mi primer libro había también diferentes tramas que a priori no tenían nada que ver entre ellas, pero al final del libro se unían por algo. En esta novela la estructura es diferente y hace que la lectura sea mucho más fácil. También he incluido la metaliteratura; hay un libro dentro de este libro, me gustan mucho los libros que hablan de literatura. Y hablo un poco del mundo editorial.

–Habrá hablado bien de las editoriales.

–Sí, de hecho mi editora, cuando estaba leyendo el manuscrito, me dijo: esto no es tan bonito como tú lo cuentas. Bueno, también me gusta romantizar las cosas.

–Sus dos novelas se desarrollan en EE UU, escenario fascinante para el thriller, pero ¿se plantea algún escenario valenciano?

–Sí, de hecho, en mi primera novela una pequeña subtrama del pasado de uno de los personajes principales se desarrolla en Tavernes de la Valldigna, mi pueblo. Y si digo la verdad, me costó más escribir sobre mi tierra que de lugares tan lejanos como San Francisco o Nueva York. Quizás por alejar la historia de mi vida.

–¿Puede deberse a no querer romper la relación de intimidad que uno tiene con lo suyo?

–Podría ser, pero también digo que nunca digas nunca. Puede que en alguna novela convierta Valencia en escenario principal de la hisoria.

–¿Da juego Valencia?

–Sí, claro que sí.

–¿La estrambótica situación política de España tiene un thriller?

–Bueno, creo que tanto España como EE UU pasan por un momento delicado. La novela negra da mucho juego para visibilizar muchas cosas y hablar de temas de actualidad. La documentación en mis novelas es muy importante. Siempre hablo de los temas con respeto y sin dar opinión de nada. Y si lo incluyo es porque es importante para el relato y los personajes.

–Prepara su tercera novela, ¿nos adelanta de qué va y dónde sucede?

–No puedo contar nada. Tengo que ser prudente en esto porque a veces me he ido de la lengua y luego he cambiado cosas. Está bastante avanzada, la empecé antes de publicar 'El misterio Hannah Larson. No sucede en Valencia.