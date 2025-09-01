Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Lluvia de premios con el Gordo de la Primitiva del domingo, que reparte 200.000 euros
Logo Patrocinio
Aleixandre Escrivà. Iván Arlandis

Aleixandre Escrivà: «Es posible que en alguna novela convierta Valencia en escenario principal de la historia»

El joven autor valenciano, que ya ha publicado su segundo título, defiende el oficio de escribir como «una carrera de fondo»

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:21

El escritor y músico Aleixandre Escrivá (Tavernes de la Valldigna, 1996) acaba de publicar su segunda novela: 'El misterio de Hannah Larson'. Habla con LASPROVINCIAS    ... de su nueva obra y de cómo afronta su condición de autor. Además, adelanta que ya tiene avanzado su tercer libro, que también será un thriller.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles chubascos acompañados de tormentas este lunes en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Las pensiones que vienen: cuatro meses para el cambio del cálculo y la llegada del doble modelo
  3. 3 Ninet anuncia que se jubila y deja el MuVIM ante la investigación de la Diputación
  4. 4

    Del calor al riesgo de trombas cada vez más intensas en Valencia
  5. 5 La Policía detiene a dos traficantes con 377 kilos de hachís en Alginet
  6. 6

    El salto que da fichar cracks
  7. 7

    Cierra Hollywood, la tienda que puso casa en Valencia a Dolce
  8. 8

    Las lluvias amenazan unos barrancos todavía a medio arreglar
  9. 9

    By-pass y cercanías, dos materias pendientes en infraestructuras
  10. 10 La salida de Sergi Canós del Valencia se complica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Aleixandre Escrivà: «Es posible que en alguna novela convierta Valencia en escenario principal de la historia»

Aleixandre Escrivà: «Es posible que en alguna novela convierta Valencia en escenario principal de la historia»