Los WhatsApp de la dana: «Sal de ahí ya o se te lleva el río»

La próxima semana comienzan las testificales de buena parte de los empleados de Emergencias. Es un mes que prácticamente estará copado por estas comparecencias. La ... instructora tiene sobre la mesa una cuestión que puede resultar clave para agilizar -todavía más- el ritmo de la investigación. Se trata de la unificación de las acusaciones populares y particulares, una cuestión planteada por las defensas y que reúne cierta lógica desde la economía procesal.

Mientras, las víctimas siguen siendo las protagonistas de esta instrucción. Algunas acudieron recientemente a la sede judicial para aportar los últimos WhatsApp que intercambiaron con sus seres queridos. Un proceso que la jueza considera clarificador de por qué el mensaje ya era tardío a las 20.11 horas, momento en el que se recibió.

Un hombre escribe a su familiar, víctima mortal del suceso.

Familiar: «Madre mía Tere, ten cuidado que está a punto de subir arriba al campo, madre mía»

Víctima: «Dice Benjamín que a los gitanos les han desalojado. Es una barbaridad»

Familiar: «Sí, es que por ahí también pasa otro barranco, lo que pasa es que aquel siempre va seco, pero sí, sí, como se descuiden se les llevará la caja y todo».

Víctima: «Hace un ruido, que yo me he asomado por eso, por el ruido que hace. Digo ¿esto que es? madre de Dios».

Familiar. «Claro, claro, es que son muchos metros cúbicos lo que baja. Está a tope la cuenca del rio, está a tope»

Víctima. «Una animalada, hijo mío. Yo, es que me ha llamado Benjamín porque ni me había enterado. Oía llover, pero digo, bueno. Me he dormido, y ahora cuando me he levantado cuando me ha llamado, oigo un ruido, digo uy, ¿eso que será? y me asomo y digo: ¡Toma!»

Otra mujer también contacta con la misma fallecida. Lo hace, de igual modo, a través de la aplicación de WhatsApp. Se desconoce, por la reproducción de los mensajes si hay un diálogo o son solo mensajes sin respuesta. Todo apunta a esta última opción.

- Videollamada de duración 19 minutos, a las 7:57 horas

- «Sal de ahí ya» a las 11:25 horas

- «O se te lleva el río», a las 11:25 horas

- «Llama al 112 y que te realogen. Te llevan a un hotel», a las 11:25 horas

A continuación, consta un audio de voz de seis segundos en el que se escucha: «¿Y donde salgo hija mía? Si se me lleva, mira, una menos», a las 11:25 horas

- «Se te ha llevado el agua o no?», a las 14:01 horas

- «Ya estoy cerca de Llocnou», a las 14:14 horas

-«Noooo», a las 15:07 horas

-«No ke?», a las 15:08 horas

-«Sira quiere que vengas de verdad», a las 15:08 horas

-«Menudo chafón se ha llevado cuando le he dicho que era una broma», a las 15:08 horas

-«Cuanto la tengo ke kerer (sic) no hay nadie como ella», a las 15:09 horas

-«Es la mejor», a las 15:09 horas

- Llamada sin respuesta a las 18:27

-Videollamada sin respuesta a las 18:28

-Videollamada perdida a las 19:04 horas

-Llamada sin respuesta a las 19:17 y a las 19:18

-Llamada sin respuesta a las 19:32 horas

-«No. Lo de coger se» a las 20:05 horas

-«No. Viene nadie» a las 20:05 horas

-«No va el teléfono», a las 20:05 horas

-«Como estás», a las 20:12 horas

-«Has podido llamar?», a las 20:12 horas

-«Les he dado aviso», a las 20:26 horas

-«Como estás??», a las 20:26 horas

-Llamada sin respuesta a las 21:27

-Llamada sin respuesta a las 21:37

-«Ha ido Toni y no ha podido entrar»

La lectura de todas las conversaciones entre familiares y víctimas genera siempre una profunda tristeza. Se trata de cientos de personas envueltas en diálogos y peticiones de ayuda que, en pocas ocasiones, fructificaron. El SMS masivo que mandó la Generalitat a las 20.11 horas llegó cuando numerosas víctimas habían ya fallecido.