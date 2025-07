Las víctimas de la dana constatan en Alemania que la reconstrucción será lenta

Jorge Alacid Valle del Ahr Jueves, 3 de julio 2025, 21:33 Comenta Compartir

Las evidentes analogías entre las inundaciones que sufrió el sur de Alemania en 2021 y la dana de Valencia hace ocho meses figuran como materia para la reflexión en las jornadas que estos días se desarrollan en el valle del Ahr, impulsadas por instituciones públicas y privadas que procuran encontrar elementos comunes que sirvan como aprendizaje para ambas comunidades y también inspiren la potencial reacción ante posibles catástrofes que según se temen todos los ponentes participantes se volverán a suceder en el futuro.

Entre quienes asisten a las sesiones de debate, que incluyen un recorrido por la zona más dañada hace cuatro años en este idílico paraje cercano al estuario del río Rhin, donde tributa el Ahr, figuran las valencias Rosa Álvarez y Carmen Gil, presidenta y vicepresidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29O, que han compartido experiencias con los vecinos de las localidades afectadas en julio de 2021, han conocido el dictamen de los científicos y han hecho suya la visión de las autoridades locales con quienes se han reunido. ¿Conclusión? «Viendo Alemania cómo está cuatro años después, en Valencia no estamos tan mal».

Es un dictamen que se deduce de la visita a enclaves que todavía están pendientes de ponerse en pie. Infraestructuras críticas cuya reparación no ha concluido, proyectos que no terminan de desarrollarse, viviendas provisionales que todavía albergan a quienes perdieron sus posesiones o servicios de socorro con alimentos y enseres a las víctimas de las inundaciones que permanecen funcionando porque atienden a vecinos de poblaciones diseminadas por un valle de endiablada orografía, hacia quienes no ha sido posible hacer llegar el socorro que necesitaban y continúan precisando la ayuda comunitaria.

Esas diferencias que observan Álvarez y Gil, junto al resto de la delegación llegada desde Valencia, conviven con las poderosas semejanzas entre ambas catástrofes que insisten en destacar los participantes en el programa de actividades. Un territorio similar, aunque de fisonomía distinta, un balance de víctimas mortales y otras personas afectadas igualmente parecido, y un elemento común: la admirable reacción ciudadana que siguió al desastre, el factor clave que a juicio de ambas valencianas explica que la situación en la zona cero admita, luego de radiografiar el estado de la reconstrucción en el valle del Ahr, una visión esperanzada. «La esperanza es lo que nos mantiene en pie», señalan.

«Esperanza, resiliencia, reparación… Y justicia, que no se nos olvide porque es muy importante». Tanto Álvarez como Gil han podido conversar con quienes, como ellas, se vieron sometidas al cruel impacto de la tragedia en una región de Alemania que sigue en cierto sentido anclada en lo ocurrido en 2021. Personas como el arquitecto Uro Heimermann, con quien han estado conversando a lo largo del jueves para conocer cómo vivió aquellas horas dramáticas y cómo ha contribuido a que la normalidad se vaya abriendo paso. De esa charla extraen una lección principal: que la unidad entre la ciudadanía es el factor clave, así en el valle del Ahr como en Valencia, para mitigar el daño que causó la dana.

Y otra enseñanza adicional. Las medidas de seguridad que se implanten deben guiarse por el principio de colaboración entre administraciones, una variable que no ha terminado de carburar en ninguno de los dos desastres. Hay otras analogías muy poderosas. El Ahr en riachuelo escaso, como ese Poyo que apenas lleva nunca agua, convertido en una bestia asesina cuando se desbordó. La zona donde desemboca en el Rhin es un paisaje protegido, de gran valor natural, como la Albufera que tanto ayudó en Valencia a mitigar las heridas de la dana. Y tercera coincidencia, de índole más bien sombría: a la falta de cooperación institucional se añade el suplicio de la burocracia, que tanto en Alemania como en la zona cero martiriza a quienes deberían recibir esa ayuda que se pierde en el laberinto de las diferentes administraciones, lo cual es una crueldad añadida: como sostenía esta mañana en Dernau uno de los responsables del organismo que gestiona las ayudas, «hay dinero pero no llega».

La frase de Martin Schell, jefe del servicio de reconstrucción del kilómetro cero de la zona cero de la riada de 2021, que describe también la lección que se llevan de Alemania Álvarez y Gil y refleja muy bien la opinión de quienes, como ellas, salieron trágicamente golpeadas de la dana del 29 de octubre.