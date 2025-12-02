Las víctimas de la dana agradecen el cambio de tono del discurso de Pérez Llorca, pero lo consideran insuficiente

Nuevas reacciones de los afectados por la catástrofe del 29-O. Ajte las disculpas de Juan Francisco Pérez Llorca en su discurso de investidura, la ... Associació Víctimes de la DANA 29 d'Octubre y la Associació Víctimes Mortals DANA 29-O han dado a conocer a través de un comunicado que las «disculpas parecen marcar un cambio de tono respecto a su predecesor, dejando atrás las malas formas habituales. Sin embargo, siguen siendo insuficientes. Las palabras, si no van acompañadas de acciones que demuestren una voluntad real de asumir responsabilidades, pierden todo su valor».

Exigen que no se queden en mera retórica: las verdaderas disculpas pasarían por cesar al actual Consell y evitar recompensarlo con complementos o prebendas.

Las asociaciones han reclamado «con absoluta firmeza» que tenga lugar «el cese inmediato del Consell en su composición actual, especialmente de Rovira, Camarero y Barrachina».

También solicitan que «no se premie con complementos retributivos ni privilegios políticos a Carlos Mazón, cuya actuación ha sido ampliamente cuestionada. Su dimisión y la entrega del acta serían un gesto mínimo de responsabilidad democrática». A ello añaden la petición de que «las disculpas públicas se traduzcan en responsabilidad real. Las familias reclaman verdad y ya no pueden soportar más excusas. Estamos cansadas de discursos vacíos mientras los hechos los contradicen. Hartas de mentiras y de estrategias destinadas a dispersar culpabilidades y eludir responsabilidades».

El comunicado dado a conocer por las dos asociaciones mantiene que no aceptarán «que se intente normalizar la impunidad en nombre de la gestión política. Las vidas que se perdieron y el dolor de las familias exigen acciones concretas, no maquillajes ni palabras amables destinadas a la opinión pública».