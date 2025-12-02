Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Manifestación de afectados por la dana. Iván Arlandis

Las víctimas de la dana agradecen el cambio de tono del discurso de Pérez Llorca, pero lo consideran insuficiente

Las asociaciones consideran que las «verdaderas disculpas pasarían por cesar al actual Consell y evitar recompensarlo con complementos o prebendas» ·

L. G.

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:31

Nuevas reacciones de los afectados por la catástrofe del 29-O. Ajte las disculpas de Juan Francisco Pérez Llorca en su discurso de investidura, la ... Associació Víctimes de la DANA 29 d'Octubre y la Associació Víctimes Mortals DANA 29-O han dado a conocer a través de un comunicado que las «disculpas parecen marcar un cambio de tono respecto a su predecesor, dejando atrás las malas formas habituales. Sin embargo, siguen siendo insuficientes. Las palabras, si no van acompañadas de acciones que demuestren una voluntad real de asumir responsabilidades, pierden todo su valor».

