Vergüenza e indignación de los valencianos por la suciedad de la playa de la Malvarrosa: Latas, colillas e incluso vidrios en la arena

Sara Bonillo Valencia Domingo, 20 de julio 2025, 15:26

Vergüenza. Eso es lo que sienten muchos valencianos al acudir a algunas de las playas de Valencia, como por ejemplo la de la Malvarrosa, en la que este fin de semana era prácticamente imposible pasear por la orilla sin tener que ir esquivando una serie de obstáculos.

Botellas de agua, restos de comida, latas de refrescos, pañales, compresas e incluso algún bote de cristal se han convertido ya en otros de los componentes de la playa. Por esta razón, decenas de valencianos, que tienen a escasos minutos de sus casas esta playa, se ven obligados a irse a otras mucho más alejadas en busca de una mayor limpieza y tranquilidad.

Y es que, el miedo a que en un descuido sus hijos pequeños, que se encuentran jugando en la orilla, se lleven alguno de estos objetos a la boca, no deja que los padres disfruten de lo que en principio debería ser un día agradable de playa. «Tengo la Malvarrosa a diez minutos de mi casa y no voy por la suciedad que hay siempre. La gente debería ser más aseada y tener en cuenta que es un sitio para todos, y que si no cuidamos lo que es nuestro…», comenta Sara Falces.

En pleno verano, y con las temperaturas tan altas que se están registrando, es habitual que las playas estén mucho más concurridas. Por ello, según Carlos Morante «es deber de todos poner un poco de nuestra parte y recoger todo lo que usamos en la playa. No cuesta nada, y afortunadamente disponemos de muchas basuras a nuestros alrededores», explica el joven.

Una imagen que además daña la visión que tienen los turistas sobre nuestra ciudad. «Pensaba que aquí las playas estaban mucho más limpias, como las fotos que había visto en internet, pero me he dado cuenta de que no…La verdad que me ha decepcionado un poco», señala Raphael H, un alemán que ha venido a pasar unos días a Valencia y que se va con un sabor bastante agridulce.