Dos accidentes en la A-3 y en la A-7 complican la circulación este martes Al margen de los siniestros, también se están registrando las retenciones habituales como consecuencia del repunte habitual de tráfico en plena hora punta

Atascos en la V-31 este martes, 21 de octubre.

Redacción Martes, 21 de octubre 2025, 08:19 | Actualizado 09:40h. Comenta Compartir

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este martes, 21 de octubre, un accidente en la A-3 a la altura de Quart de Poblet que ha provocado varios kilómetros de retenciones sentido Madrid. Según informan fuentes del Centro de Gestión de Tráfico, en estos momentos se encuentra cortado el carril izquierdo y no hay víctimas mortales.

Al mismo tiempo, en la A-7 se ha producido otro accidente a la altura de Torrent que provoca tres kilómetros de atascos sentido Barcelona. Al margen de estos dos accidentes, también se están registrando las retenciones habituales como consecuencia del repunte habitual de tráfico en plena hora punta.

Según la información recogida por la DGT a las 9.15 horas la situación en las carreteras es la siguiente:

- A-7: tres kilómetros a la altura de Torrent sentido Barcelona

-V-31: nueve kilómetros entre Silla y Horno de Alcedo sentido Valencia

- CV-30: 1,5 kilómetros entre Paterna y Quart de Poblet sentido V-30

-V-21: dos kilómetros entre Alboraya y Valencia para poder acceder a la ciudad

- V-30: dos kilómetros entre Mislata y el barrio de la Luz sentido puerto

- CV-35: 1,5 kilómetros a la altura de Cruz de Gracia sentido Ademuz

- V-30: dos kilómetros a la altura de Paterna sentido puerto