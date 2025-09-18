Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Vehículos parados en la V-31, A-7 y CV-35 este jueves: consulta el estado del tráfico
Atascos en la V-31 este jueves, 18 de septiembre. DGT

Vehículos parados en la V-31, A-7 y CV-35 este jueves: consulta el estado del tráfico

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado más de 34 kilómetros de retenciones en las entradas y salidas a Valencia

Redacción

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:34

Nueva jornada de atascos en las entradas y salidas a Valencia. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este jueves, 18 de septiembre, más de 34 kilómetros de retenciones en las principales carreteras valencianas. Todos ellos debido al repunte habitual de tráfico en plena hora punta.

Las vías que presentan más complicaciones son la CV-35, la V-31 y la A-7, donde se registran ocho kilómetros de atascos respectivamente. Además, la V-30 también presenta otros seis kilómetros de colas entre Horno de Alcedo y Mislata sentido hacia la A-7.

Según la información recogida por la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 8.30 horas la situación en las carreteras es la siguiente:

- A-7: cinco kilómetros entre El Baro y Cruz de Gracia sentido Alicante

- A-7: tres kilómetros entre Chiva y Quart de Poblet sentido Barcelona

- CV-35: siete kilómetros entre La Conarda y Cruz de Gracia sentido Valencia

- CV-35: un kilómetro entre La Lloma Llarga y Burjassot sentido Valencia

- V-31: ocho kilómetros entre Silla y Horno de Alcedo sentido Valencia

- V-21: tres kilómetros entre Alboraya y Valencia

- V-30: seis kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido hacia la A-7

- CV-31: un kilómetro entre Benimàmet-Beniferri sentido CV-30.

Recordamos que la situación va variando, por lo que se recomienda consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de la página de la DGT.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más obras por la dana obligan a cortar la A-7 desde el próximo viernes
  2. 2

    El restaurante que se comió un cine: así es por dentro Alegal, la apertura más esperada (y espectacular) de Valencia
  3. 3

    El restaurante El Bobo cuelga el cartel de cerrado y se prepara para el derribo en una semana
  4. 4

    Las mujeres empresarias ya no llevan traje (y lo han demostrado)
  5. 5 En Inglaterra alucinan con el exvalencianista Mosquera: «El robo del verano»
  6. 6 Retrasos en tres líneas de Metrovalencia por una avería en Valencia Sud
  7. 7

    PSOE y Compromís votan en el Senado en contra de acelerar las obras antirriada
  8. 8

    Sectores de la patronal unen fuerzas para crear una candidatura alternativa a la de Salvador Navarro
  9. 9

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  10. 10 El humorista Javier Cansado anuncia que tiene cáncer: «Estaré varios meses sin participar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Vehículos parados en la V-31, A-7 y CV-35 este jueves: consulta el estado del tráfico

Vehículos parados en la V-31, A-7 y CV-35 este jueves: consulta el estado del tráfico