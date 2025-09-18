Vehículos parados en la V-31, A-7 y CV-35 este jueves: consulta el estado del tráfico La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado más de 34 kilómetros de retenciones en las entradas y salidas a Valencia

Atascos en la V-31 este jueves, 18 de septiembre.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:34

Nueva jornada de atascos en las entradas y salidas a Valencia. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este jueves, 18 de septiembre, más de 34 kilómetros de retenciones en las principales carreteras valencianas. Todos ellos debido al repunte habitual de tráfico en plena hora punta.

Las vías que presentan más complicaciones son la CV-35, la V-31 y la A-7, donde se registran ocho kilómetros de atascos respectivamente. Además, la V-30 también presenta otros seis kilómetros de colas entre Horno de Alcedo y Mislata sentido hacia la A-7.

Según la información recogida por la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 8.30 horas la situación en las carreteras es la siguiente:

- A-7: cinco kilómetros entre El Baro y Cruz de Gracia sentido Alicante

- A-7: tres kilómetros entre Chiva y Quart de Poblet sentido Barcelona

- CV-35: siete kilómetros entre La Conarda y Cruz de Gracia sentido Valencia

- CV-35: un kilómetro entre La Lloma Llarga y Burjassot sentido Valencia

- V-31: ocho kilómetros entre Silla y Horno de Alcedo sentido Valencia

- V-21: tres kilómetros entre Alboraya y Valencia

- V-30: seis kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido hacia la A-7

- CV-31: un kilómetro entre Benimàmet-Beniferri sentido CV-30.

Recordamos que la situación va variando, por lo que se recomienda consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de la página de la DGT.