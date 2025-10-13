Valencia, sede nacional de la Campaña del Domund, que se celebra este domingo

Cada año, desde una Diócesis diferente de España, se realiza la animación al Domund para todo el país y este año, con el lema «Domund ... al descubierto», se realizará desde Valencia. Por ello, desde la Delegaciones de Misiones animan a que durante todo el mes de octubre se impliquen parroquias, colegios, congregaciones, «para participar juntos de estos actos que nos ayudan a mirar a todos los misioneros», explica el delegado de Misiones, Francisco Ferrer.

Entre las actividades programadas destacan dos citas: el Pregón del Domund en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, este miércoles 15 de octubre, a las 19:30 horas, a cargo del productor y director de cine, Juan Manuel Cotelo; y la Misa del Domund, que estará presidida por el Arzobispo de Valencia, Mons. Enrique Benavent, en la Catedral de Valencia, el domingo 19 de octubre, a las 12 horas.

La Misa del Domund en la Catedral de Valencia será retransmitida por 13TV para toda España.

La Basílica de la Virgen también acogerá una Oración misionera juvenil, el viernes 17 de octubre, a las 21:00 horas. Y por otra parte, en el Monasterio de la Puridad de las Franciscanas Clarisas de Valencia se celebrará una Oración misionera, el domingo 26 de octubre, a las 18:00 horas.

Durante todo el mes, desde el 1 al 29 de octubre, permanecerá abierta la Exposición del Domund, que está alojada en el claustro de la antigua Facultad de Teología de la Universidad Católica, en Calle Trinitarios, Valencia. El Delegado de Misiones anima «a que sea visitado también por los colegios y por los niños y jóvenes de catequesis».

Francisco José Ferrer ha pedido también la colaboración de todos para recordar la importancia de las misiones. Por ello, desde la delegación se proponen actividades como «pedir fotos de misioneros y misioneras, y hacer un panel en la parroquia, en el colegio o en tu Congregación, para tenerlos presentes en la oración durante el mes de octubre, como «misioneros de esperanza entre los pueblos».