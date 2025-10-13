Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
Un momento de la presentación del Domund en Valencia. V. Gutiérrez

Valencia, sede nacional de la Campaña del Domund, que se celebra este domingo

El pregón se celebrará este miércoles en la Basílica de la Virgen

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 15:28

Comenta

Cada año, desde una Diócesis diferente de España, se realiza la animación al Domund para todo el país y este año, con el lema «Domund ... al descubierto», se realizará desde Valencia. Por ello, desde la Delegaciones de Misiones animan a que durante todo el mes de octubre se impliquen parroquias, colegios, congregaciones, «para participar juntos de estos actos que nos ayudan a mirar a todos los misioneros», explica el delegado de Misiones, Francisco Ferrer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet reactiva el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Aemet amplía el aviso rojo en el sur de Valencia hasta medianoche y advierte de un «peligro extraordinario»
  3. 3 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  4. 4 El Ayuntamiento suspende las clases en las pedanías y zonas inundables de Valencia
  5. 5

    Los alcaldes de la dana, emocionados ante Felipe VI: «Estamos muy agradecidos de que no se nos haya olvidado»
  6. 6 Gandia paralizada: lluvias torrenciales inundan colegios, un centro de mayores y un hospital y cierran supermercados
  7. 7 El alcalde de Cullera tampoco entiende los avisos de Aemet: «Nos ha sorprendido mucho»
  8. 8 «Creíamos que el mal olor era de las palomas, pero no que Antonio estuviera muerto dentro»
  9. 9 Cientos de valencianos atrapados en carreteras y estaciones por inundaciones en Tarragona
  10. 10 La alerta roja de Tarragona obliga a suspender 17 trenes del Corredor Mediterráneo con origen en Valencia y Barcelona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Valencia, sede nacional de la Campaña del Domund, que se celebra este domingo

Valencia, sede nacional de la Campaña del Domund, que se celebra este domingo