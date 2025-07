Valencia roza la noche infernal Las temperaturas mínimas no dejan de subir en la Comunitat / Los ventiladores apenas sirven para mover el aire caliente en municipios como Xeresa donde el termómetro no bajó de los 28,9 grados de mínima

Manuel García Valencia Lunes, 21 de julio 2025, 10:16 | Actualizado 11:27h.

Una de las peores noches, si no la peor del año, para poder dormir a causa de las altísimas temperaturas mínimas. Si ya la jornada del domingo fue pesada en la meteorológico, la noche no le fue a la zaga, más bien al contrario. Con toda la población esperando a que las cifras del termómetro fueran bajando a medida que anochecía, éstas apenas lo hicieron y dejaron registros muy elevados.

En los últimos años hemos ido aprendiendo términos como noche tropical (donde el termómetro no baja de los 20 grados de mínima) y noche ecuatorial o tórrida (donde tampoco baja de los 25 de mínima). Pues ahora, quién sabe si en un futuro cercano, de momento es algo muy esporádico, se tenga que comenzar a hablar de noche infernal. La denominación ya es lo bastante elocuente.

Noches en las que los termómetros no bajan de los 30 grados. Y aunque en esta noche del domingo al lunes no se ha alcanzado esta denominación, no se puede decir que se haya estado lejos. La red Inforatge, que dirige Jovi Esteve, apunta que han registrado como máxima 28,9 grados de mínima en Xeresa, 28,7 en Gandia, 28,5 en Favara y 28,4 en Dénia y Vilallonga.

Según los datos de Avamet, en Benirredrà también se han quedado a poco más de un grado, ya que la mínima, fue de 28,8. Ligeramente por debajo, y también según los datos de Avamet, se han quedado Gandia (28,7), Dénia (28,6) o Favara (28,5).

Así, un total de 14 termómetros de la red de Avamet han llegado a la cifra de 28 grados de mínima, cerrando Pego esta desagradable lista de municipios donde el calor no se va durante las 24 horas del día. En observatorios de la ciudad de Valencia tampoco se ha estado muy lejos de estas cifras con 27,6 grados de mínima en algunos puntos.

Los expertos afirman que aunque las noches infernales (o cercanas a ellas) son muy escasas y apenas hay cifras reseñables, «ya comienzan a aparecer», reconoce el meteorológo Jovi Esteve, lo cual puede marcar una tendencia preocupante de cara a un futuro a medio o largo plazo y convertirse en algo más habituales.

La manera de luchar contra ellas y poder conciliar el sueño no se limitaba en muchos casos a los ventiladores, ya que estos lo que hacían era mover el aire caliente que soplaba, por lo que la sensación no era mucho mejor.

A principios de este mes de julio ya hubo alguna noticia en este sentido, sobre temperaturas rondando los 27 grados de mínima por la noche, haciendo difícil conciliar el sueño.

En el extremo contrario, y para dar algo de envidia a quienes han sufrido esta noche casi infernal, las máximas más bajas en la noche del domingo al lunes han sido mucho más agradables y se han situado en puntos como Casas Bajas (16,1), Vilafranca (16,4) o Morella, (con 17,7).