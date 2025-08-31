Valencia intensifica la limpieza del alcantarillado de cara a la temporada de lluvias El Ayuntamiento incrementará la plantilla de cara a septiembre y se prestará especial atención al estado de los pasos inferiores

R. V. Domingo, 31 de agosto 2025, 14:01

El Ayuntamiento de Valencia intensificará a lo largo de septiembre los trabajos de adecuación y limpieza de imbornales y albañales, revisando el estado de los puntos de captación y evacuación de agua de lluvia y retirando residuos que puedan dificultar el drenaje, como hojarasca. Se dará así continuidad a una campaña que se inició en julio y agosto y que se inscribe dentro del programa municipal de actuaciones en el sistema de saneamiento ante posibles inundaciones derivadas de episodios de lluvia.

Las tareas se prolongarán hasta finales de septiembre y el objetivo es asegurar que los elementos de captación superficial de pluviales quedan expeditos ante episodios de precipitación de mediana y alta intensidad. Se prestará especial atención la limpieza de las 12.000 unidades de Puntos de Evacuación Máxima de Aguas Pluviales (PEMAPS) que se encuentran situadas de forma estratégica a lo largo de toda la ciudad.

Del mismo modo, se ha procedido a la revisión de todos los pasos inferiores de la ciudad y se han ejecutado tareas de mantenimiento en los equipos de bombeo y de limpieza de los conductos de aguas pluviales, con especial dedicación en los túneles de las Grandes Vías, Blanquerías, avenida del Cid y la Petxina.

Además, a lo largo de las últimas semanas desde la Delegación del Ciclo Integral del Agua se ha procedido a la inspección, limpieza y ejecución de las obras necesarias en los grandes colectores arteriales de la ciudad: Nord Trànsits, Norte I, II y III, Sud Trànsits, Sud Ramal Exterior, Gran Vía Fernando el Católico, San Vicente Mártir, rondas Nord y Sud, Sorní-Valladar, Peris y Valero, Eugenia Viñes, Isabel de Villena o Doctor Marcos Sopena, entre otros. En cuanto a Poblats Marítims, se han llevado a cabo labores de limpieza de sedimentos de alcantarillas no visitables al tratarse de las zonas de cota más baja de la ciudad.

Para ello, durante los meses de julio y agosto se ha dispuesto de 15 equipos de limpieza y mantenimiento del sistema imbornal-albañal, cuatro equipos con vehículo aspiración-impulsión, un equipo con vehículo grúa con caja estanca para limpieza de grandes colectores y cuatro equipos completos en tareas de conservación.

Durante el mes de septiembre se prevé un aumento de medios, ya que serán 24 los equipos de limpieza y mantenimiento del sistema imbornal-albañal, siete equipos con vehículo aspiración-impulsión y un equipo con vehículo grúa con caja estanca para limpieza de grandes colectores. También seguirán los cuatro equipos completos en tareas de conservación.

«Con estas actuaciones y las que se realizan de manera continuada queda garantizado en la medida de lo posible el funcionamiento del sistema de captación y drenaje de aguas superficiales procedentes de episodios de lluvia», ha destacado este domingo Carlos Mundina, concejal delegado del Ciclo Integral del Agua.

Mundina también ha señalado que en los meses de julio y agosto se ha programado la limpieza de imbornales en 57 de los 87 barrios de la ciudad. En concreto se han limpiado 35.580 elementos de captación. «Para el mes de septiembre, con la incorporación de prácticamente la totalidad de la plantilla más el personal contratado de refuerzo, se espera que a mediados de septiembre se hayan limpiado o se estén limpiando los imbornales de todos los barrios de la ciudad», en palabras del concejal. Para ello se ha previsto que se doblen dos jornadas de trabajo todos los días entre semana.