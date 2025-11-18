Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva reparte más de 113.086 euros entre dos jugadores, uno de ellso en un municipio de 30.000 vecinos
El autor del libro Francisco Pérez Puche. Irene Marsilla

«Valencia tiene difícil construir otra gran zona verde. Ahora hay que cuidar la Albufera»

Francisco Pérez Puche Cronista del Ayuntamiento de Valencia

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:28

Comenta

Francisco Pérez Puche, cronista oficial de la ciudad de Valencia, ha publicado 'Para jardines, Valencia', una investigación sobre el pasado de la urbe y las ... zonas verdes. La obra, publicada en dos tomos por el Ayuntamiento, se articula sobre los esfuerzos para hacer de Viveros un jardín como lo conocemos hoy y sobre la transformación del antiguo cauce en el gran espacio verde en el que se ha convertido. La presentación es este jueves en el Ayuntamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  2. 2

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  3. 3 Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas
  4. 4 Un incendio junto a Blasco Ibáñez provoca alarma en Valencia
  5. 5

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  6. 6

    La alerta que no tiene la CHJ hubiera anticipado una hora la crecida del Poyo en la dana
  7. 7 La tormenta de este lunes dibuja un espectacular arcoiris en el cielo de Valencia
  8. 8 Mercadona ofrece puestos de trabajo en Valencia para mecánicos sin experiencia con un sueldo inicial de 1.700 euros y formación remunerada
  9. 9

    Las víctimas aguas arriba del barranco del Poyo estaban totalmente desprotegidas
  10. 10 Las frases de Mazón en la comisión de la dana en el Congreso: «¿Podría haber salido de El Ventorro a las 19.07? Podría. Nada hubiera cambiado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias «Valencia tiene difícil construir otra gran zona verde. Ahora hay que cuidar la Albufera»

«Valencia tiene difícil construir otra gran zona verde. Ahora hay que cuidar la Albufera»