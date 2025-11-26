Valencia amanece con más de 33 kilómetros de retenciones: las vías que presentan más complicaciones La A-7 y la V-30 vuelven a ser las vías que presentan más complicaciones

Atascos en la V-30 este miércoles, 26 de noviembre.

Redacción Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:11 Comenta Compartir

Nueva jornada de atascos en las entradas y salidas a Valencia. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este miércoles, 26 de noviembre, más de 33 kilómetros de retenciones en las principales carreteras valenciana como consecuencia del repunte habitual de tráfico en plena hora punta.

La A-7 vuelve a ser la vía que presenta más complicaciones. Concretamente, se registran cinco kilómetros de retenciones entre La Cañada y Cruz de Gracia sentido Barcelona; tres kilómetros entre Chiva y Quart de Poblet sentido Barcelona y dos kilómetros a la altura de Alginet sentido Valencia.

Tampoco se libran de las retenciones habituales la V-30 y la CV-35, con siete y cinco kilómetros respectivamente. Según la información recogida por la DGT a las 8.10 horas la situación en las carreteras es la siguiente:

- A-7: cinco kilómetros de retenciones entre La Cañada y Cruz de Gracia sentido Barcelona

- A-7: tres kilómetros entre Chiva y Quart de Poblet sentido Barcelona

- A-7: dos kilómetros a la altura de Alginet sentido Valencia

- V-30: tres kilómetros entre Paterna y Quart de Poblet sentido puerto

- V-30: un kilómetro a la altura de Castellar-Oliveral sentido Madrid

- V-30: tres kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido A-7

- A-3: un kilómetro entre el barrio de Sant Josep y el barrio de la Luz sentido Valencia

- CV-36: tres kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia

- V-31: dos kilómetros entre Sedaví y Horno de Alcedo sentido Valencia

- V-31: cinco kilómetros entre Silla y Catarroja sentido Valencia

- CV-35: tres kilómetros entre La Coma y Cruz de Gracia sentido Ademuz

- CV-35: 2,5 kilómetros entre La Coma y Burjassot sentido Valencia

Recordamos que la situación va variando, por lo que se recomienda consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de la página de la DGT.