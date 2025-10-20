Valencia amanece con más de 47 kilómetros de atascos: consulta el estado del tráfico

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una de las vías más afectadas por el tráfico lento es la V-31, donde se han notificado más de 10 kilómetros de retenciones entre Silla y Horno de Alcedo para poder acceder a la ciudad

Redacción

Lunes, 20 de octubre 2025, 08:31

Comenta

Nueva jornada de atascos. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este lunes, 20 de octubre, más de 47 kilómetros de retenciones en las principales carreteras valencianas. Una de las vías más afectadas por el tráfico lento es la V-31, donde se han notificado más de 10 kilómetros de retenciones entre Silla y Horno de Alcedo sentido Valencia.

Al mismo tiempo, la situación también es complicada en la V-30, con incidencias en tres puntos: cuatro kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido hacia la A-7; dos kilómetros a la altura de Paterna sentido puerto y 1,5 kilómetros entre Castellar y Oliveral sentido puerto.

Tampoco se libran de las retenciones habituales la CV-35 y la CV-36, con 5,5 y 4 kilómetros de colas respectivamente. Según la información recogida por la DGT a las 8-15 horas, la situación en las carreteras es la siguiente:

-V-31: 10 kilómetros de retenciones entre Silla y Horno de Alcedo sentido Valencia

-V-30: cuatro kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido hacia la A-7

-V-30: dos kilómetros a la altura de Paterna sentido puerto

- V-30: 1,5 kilómetros entre Castellar y Oliveral sentido puerto

- A-7: siete kilómetros entre Torrent y Quart de Poblet sentido Barcelona

-A-7: tres kilómetros a la altura del Polígono Industrial Sur sentido Alicante

- A-7: 5,5 kilómetros entre Les Simetes y Cruz de Gracia sentido Barcelona

- CV-36: cuatro kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia

-CV-30: 1,5 kilómetros entre Terramelar y Quart de Poblet sentido V-30

-V-21: dos kilómetros entre Alboraya y Valencia para poder acceder a la ciudad

-A-3: dos kilómetros entre Chiva y Ventas del Poyo sentido Valencia entronque con la A-7

- CV-35: cuatro kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia sentido Valencia.

