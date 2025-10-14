Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un accidente múltiple en la CV-30 colapsa varias vías este martes: vehículos parados en la V-30 y la V-31
Un hombre corre cruzando una calle con un paraguas. EFE

Valencia amanece sin alertas meteorológicas por primera vez en cinco días

El litoral y el interior de Castellón están en aviso amarillo por lluvias

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 09:48

La ciudad de Valencia ha amanecido hoy sin ninguna alerta meteorológica por primera vez en cinco días. El último aviso registrado en la localidad era naranja y concluyó en la medianoche de este pasado lunes.

Desde el pasado jueves la ciudad ha registrado algún tipo de aviso meteorológico. El pasado 9 d'Octubre el Ayuntamiento de Valencia se vio obligado a suspender la Procesión Cívica y otros actos conmemorativos de los valencianos por la alerta naranja que decretó la Agencia Estatal de Meteorología. Desde entonces la ciudad siempre ha estado regida por los avisos lanzados por Aemet.

Hoy ha amanecido sin ningún tipo de aviso por lo que el mapa de alertas se puede colorear de verde. Mientras toda la provincia de Castellón, interior y litoral, ha amanecido con aviso amarillo.

