Atascos en la A-7 este martes, 28 de octubre. DGT

La V-30, A-7 y V-31, las vías que presentan más complicaciones este martes

La Dirección General de Tráfico informa de que el tráfico es lento en varias vías de entrada y salida a Valencia

Redacción

Martes, 28 de octubre 2025, 08:20

Nueva jornada de atascos en las entradas y salidas a Valencia. Según la información recogida por la Dirección General de Tráfico (DGT) una de las vías que presenta más complicaciones es la A-7. Concretamente, en esta vía se registran siete kilómetros de retenciones entre El Collado y Cruz de Gracia sentido Barcelona; tres kilómetros a la altura del Polígono Industrial Sur sentido hacia la A-3 Madrid y seis kilómetros entre Masía del Juez y Quart de Poblet sentido Barcelona.

Al mismo tiempo, en la V-30 también se concentran cinco kilómetros de colas entre Horno de Alcedo y Mislata sentido hacia la A-7; dos kilómetros a la altura de Paterna sentido puerto; cuatro kilómetros entre el barrio de la Luz y Horno de Alcedo sentido puerto y dos kilómetros entre Castellar-Oliveral y Pinedo sentido puerto.

Tampoco se libra de las retenciones la V-31. Tráfico informa de que en esta vía hay once kilómetros de colas entre Silla y Horno de Alcedo sentido Valencia y dos kilómetros entre Horno de Alcedo y Sedaví sentido Alicante. Mientras que en la CV-35 se registran siete kilómetros entre La Conarda y Cruz de Gracia sentido Valencia y otros 2,5 kilómetros entre La Coma y Burjassot sentido Valencia.

En la CV-30 también se han notificado dos kilómetros entre Benimàmet-Beniferri y Quart de Poblet sentido hacia la V-30 y en la CV-36 otros cuatro kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia.

Por último, Tráfico informa de que en la V-21 también se registran dos kilómetros entre Alboraya y Valencia.

