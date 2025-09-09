La V-30 y el by-pass, con grandes retenciones en la mañana de este martes
La DGT notifica diversos atascos en las entradas y salidas de Valencia
J.Zarco
Martes, 9 de septiembre 2025, 08:25
Valencia ha amanecido este martes con nuevos atascos en las entradas y salidas de la ciudad en un día en el que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso naranja. Según informa la Dirección General de Tráfico, hay hasta 6 kilómetros de congestión en la V-30 entre Horno de Alcedo y Mislata, dirección a la A-7.
En la misma vía, hay 5 kilómetros más de colas entre Mislata y Horno de Alcedo, pero en sentido al puerto.
En el by-pass son 6,3 kilómetros de congestión entre El Collado y Cruz de Gracia para los vehículos que se dirigen a Barcelona. También existe otra retención entre Masarrochos y Cruz de Gracia hacia Alicante.
En la V-21 se añaden tres kilómetros de colas entre Alboraya y Valencia, camino a la capital.
En actualización
