La V-30 y el by-pass, con grandes retenciones en la mañana de este martes La DGT notifica diversos atascos en las entradas y salidas de Valencia

J.Zarco Martes, 9 de septiembre 2025, 08:25 | Actualizado 08:40h. Comenta Compartir

Valencia ha amanecido este martes con nuevos atascos en las entradas y salidas de la ciudad en un día en el que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso naranja. Según informa la Dirección General de Tráfico, hay hasta 6 kilómetros de congestión en la V-30 entre Horno de Alcedo y Mislata, dirección a la A-7.

En la misma vía, hay 5 kilómetros más de colas entre Mislata y Horno de Alcedo, pero en sentido al puerto.

En el by-pass son 6,3 kilómetros de congestión entre El Collado y Cruz de Gracia para los vehículos que se dirigen a Barcelona. También existe otra retención entre Masarrochos y Cruz de Gracia hacia Alicante.

En la V-21 se añaden tres kilómetros de colas entre Alboraya y Valencia, camino a la capital.

En actualización Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es