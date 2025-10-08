Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Acto de entrega de las distinciones del año pasado. EFE

La Unió declina la distinción de la Generalitat por el 9 d'Octubre

La organización agraria señala que con su labor en la dana no busca recompensas

EFE

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:02

La Unió Llauradora i Ramadera ha declinado «amablemente» la distinción otorgada por la Generalitat con motivo del 9 d'Octubre por su colaboración en ... la ayuda prestada tras la dana del 29 de octubre de 2024 porque no buscaban «recompensas» sino que lo hicieron por «deber natural» y «responsabilidad colectiva».

